Appium API for dealing with iOS simulators. Allows the user to find locations of directories and applications, gives access to settings in order to read from and write to simulator plists, and allows control over starting and stopping simulators.

Note: Issue tracking for this repo has been disabled. Please use the main Appium issue tracker instead.

Usage

async getSimulator(udid)

This is the main entry of this module. This function returns a simulator object (see below) associated with the udid passed in. If an iOS simulator with the given udid does not exist already on this machine, it will throw an error.

If you want to create a new simulator, you can use the createDevice() method of node-simctl.

import { getSimulator } from 'appium-ios-simulator' ; let sim = await getSimulator( 'DAE95172-0788-4A85-8D0D-5C85509109E1' );

Xcode and iOS versions

See wikipedia for details of builds for Xcode versions.

iOS Xcode 7.1 beta 3 Xcode 7.0.1 Xcode 6.4 Xcode 6.3.2 Xcode 6.2 Xcode 6.1.1 Xcode 6.0.1 7.1 11D167 n/a 11D167 11D167 11D167 11D167 11D167 8.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12A365 8.1 12B411 12B411 12B411 12B411 12B411 12B411 12B411 8.2 12D508 12D508 12D508 12D508 12D508 n/a n/a 8.3 12F70 12F70 12F70 12F69 12F70 n/a n/a 8.4 12H141 12H141 12H141 12H141 12H141 n/a n/a 9.0 13A344 13A340 n/a n/a n/a n/a n/a 9.1 13B134 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

file locations

iOS 9.3

base ~/Library/Developer/CoreSimulator/Devices/[identifier]/data/

safari plists [base]/Containers/Containers/Data/Application/[identifier]/<.com.apple.mobile_container_manager.metadata.plist, com.apple.mobilesafari>

locationd cache plists [base]/Library/Caches/locationd/cache.plist [base]/Library/Preferences/com.apple.locationd.plist

locationd clients plists [base]/Library/Caches/locationd/clients.plist

user settings plists [base]/Library/UserConfigurationProfiles/UserSettings.plist [base]/Library/UserConfigurationProfiles/EffectiveUserSettings.plist [base]/Library/UserConfigurationProfiles/PublicInfo/PublicEffectiveUserSettings.plist

other plists [base]/Library/Preferences

logs ~/Library/Logs/CoreSimulator/[identifier]/ sym linked to [base]/Library/Logs



iOS 9.2, 9.1, 9.0, 8.4, 8.3

base ~/Library/Developer/CoreSimulator/Devices/[identifier]/data/

safari plists [base]/Containers/Data/Application/[identifier]/<.com.apple.mobile_container_manager.metadata.plist, com.apple.mobilesafari>

locationd cache plists [base]/Library/Caches/locationd/cache.plist [base]/Library/Preferences/com.apple.locationd.plist

locationd clients plists [base]/Library/Caches/locationd/clients.plist

user settings plists [base]/Library/ConfigurationProfiles/UserSettings.plist [base]/Library/ConfigurationProfiles/EffectiveUserSettings.plist [base]/Library/ConfigurationProfiles/PublicInfo/PublicEffectiveUserSettings.plist

other plists [base]/Library/Preferences

logs ~/Library/Logs/CoreSimulator/[identifier]/ sym linked to [base]/Library/Logs



iOS 7.1