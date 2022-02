Apollo Server Metrics

Export Apollo server request information to Prometheus through prom-client.

Usage

import { ApolloServer } from "apollo-server-express" ; import express from "express" ; import { register } from "prom-client" ; import createMetricsPlugin from "apollo-metrics" ; async function start ( ): Promise < void > { try { const app = express(); app.get( "/metrics" , ( _, res ) => res.send(register.metrics())); const apolloMetricsPlugin = createMetricsPlugin(register); const server = new ApolloServer({ plugins: [apolloMetricsPlugin], tracing: true }); server.applyMiddleware({ app, path: "/" }); app.listen( 5000 , () => console .log( `🚀 Service started` )); } catch (error) { console .error( "Failed to start!" , error); } } start();

License

MIT