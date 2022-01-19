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npm install apifm-wxapi
如果你的项目还不支持 npm (检查根目录下有没有 package.json 文件)，请先初始化：
npm init
小程序安装的 npm 模块，还不能直接使用，你需要在开发工具： “工具” --> “构建 npm” ，提示构建成功后，才能使用！
js文件头部引入插件：
const WXAPI = require('apifm-wxapi')
WXAPI.init('gooking')
js文件直接调用方法：
WXAPI.banners().then(res => {
if (res.code == 0) {
this.setData({
banners: res.data
})
}
})
上述例子完成了读取后台的 banner 轮播图片的数据，后台发布轮播图，小程序端直接这样简单调用即可~
WXAPI 方法返回数据主要包含 3 个内容：
「5分钟使用教程」 「Demo程序下载」 「功能说明文档」 「api接口文档」
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