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apifm-wxapi

by gooking
3.52.0 (see all)

微信小程序云开发工具包，借此工具包，你将无需投入服务器、无需接口编程、无需开发后台，将传统开发小程序效率提升百倍

npm
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1mo ago

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2

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0

License

MIT

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Built-In

Tree-Shakeable

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功能介绍

微信小程序接口工具包，无需服务器，无需开发后台，开箱即用，轻松开发小程序

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使用方法

安装

npm install apifm-wxapi

如果你的项目还不支持 npm (检查根目录下有没有 package.json 文件)，请先初始化：

npm init

构建 npm 模块

小程序安装的 npm 模块，还不能直接使用，你需要在开发工具： “工具” --> “构建 npm” ，提示构建成功后，才能使用！

小程序调用

  1. js文件头部引入插件：

    const WXAPI = require('apifm-wxapi')
WXAPI.init('gooking')

  2. js文件直接调用方法：

    WXAPI.banners().then(res => {
  if (res.code == 0) {
    this.setData({
      banners: res.data
    })
  }
})

上述例子完成了读取后台的 banner 轮播图片的数据，后台发布轮播图，小程序端直接这样简单调用即可~

返回值说明

WXAPI 方法返回数据主要包含 3 个内容：

  1. code 错误码，0 代表操作重构，其他数字均表示错误，具体错误描述请查看 msg；
  2. msg 如果上面的code不为0，那么 msg 将会返回具体的错误说明描述
  3. data 字段保存了 code 为0 时候的数据，一起你需要的数据，都保存在 data 中返回给你

相关资源

「5分钟使用教程」 「Demo程序下载」 「功能说明文档」 「api接口文档」

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