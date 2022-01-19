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使用方法

安装

npm install apifm-wxapi

如果你的项目还不支持 npm (检查根目录下有没有 package.json 文件)，请先初始化：

npm init

构建 npm 模块

小程序安装的 npm 模块，还不能直接使用，你需要在开发工具： “工具” --> “构建 npm” ，提示构建成功后，才能使用！

小程序调用

js文件头部引入插件： const WXAPI = require ( 'apifm-wxapi' ) WXAPI.init( 'gooking' ) js文件直接调用方法： WXAPI .banners () .then (res => { if (res.code == 0 ) { this .setData ({ banners : res.data }) } })

上述例子完成了读取后台的 banner 轮播图片的数据，后台发布轮播图，小程序端直接这样简单调用即可~

返回值说明

WXAPI 方法返回数据主要包含 3 个内容：

code 错误码，0 代表操作重构，其他数字均表示错误，具体错误描述请查看 msg； msg 如果上面的code不为0，那么 msg 将会返回具体的错误说明描述 data 字段保存了 code 为0 时候的数据，一起你需要的数据，都保存在 data 中返回给你

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「5分钟使用教程」 「Demo程序下载」 「功能说明文档」 「api接口文档」

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