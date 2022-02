An error handler for JSON APIs, meant to be used with http-errors-style errors.

Example

var errorHandler = require ( 'api-error-handler' ); var api = new express.Router(); api.get( '/users/:userid' , function ( req, res, next ) { }); api.use(errorHandler()); app.use( '/api' , api);

API

Currently no options.

Errors

4xx errors are exposed to the client. Properties exposed are:

message

type

name

code

status