APE: 算法工具包

支持普通数组的排序和数组对象的排序。

http://blog.fens.me/algorithm-quicksort-nodejs/

INSTALL

npm install ape-algorithm

API

quicksort.js 快速排序

insertionsort.js 插入排序

bucketsort.js 桶排序

data.js 产生随机数据

rowcol.js 对JSON数据的行列转换

Demo

example.js

普通数组快速排序

var arr = [23,12,11,43,54,43,2,12,66]; console.log(arr); console.log(algo.quicksort.sort(arr)); console.log(algo.quicksort.sort(arr,'desc')); //output [ 23, 12, 11, 43, 54, 43, 2, 12, 66 ] [ 2, 11, 12, 12, 23, 43, 43, 54, 66 ] [ 66, 54, 43, 43, 23, 12, 12, 11, 2 ]

对象数组快速排序,按id值大小排序

var arrObj = [{name:'b',id:12},{name:'c',id:21},{name:'a',id:2}]; console.log(arrObj); console.log(algo.quicksort.sortObj(arrObj,'id','asc')); console.log(algo.quicksort.sortObj(arrObj,'id','desc')); //output [ { name: 'b', id: 12 },{ name: 'c', id: 21 },{ name: 'a', id: 2 } ] [ { name: 'a', id: 2 },{ name: 'b', id: 12 },{ name: 'c', id: 21 } ] [ { name: 'c', id: 21 },{ name: 'b', id: 12 },{ name: 'a', id: 2 } ]

License

MIT