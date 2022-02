Archived Repository

This code is no longer maintained. Feel free to fork it, but use it at your own risks.

<RichTextInput> for admin-on-rest

For editing HTML with admin-on-rest, use the <RichTextInput> component. It embarks quill, a popular cross-platform Rich Text Editor.

Installation

npm install aor-rich-text-input --save-dev

Usage

import React from 'react' ; import { DateInput, Edit, EditButton, LongTextInput, TextInput, } from 'admin-on-rest/mui' ; import RichTextInput from 'aor-rich-text-input' ; const PostTitle = ( { record } ) => { return < span > Post {record ? `"${record.title}"` : ''} </ span > ; }; export const PostEdit = ( props ) => ( <Edit title={<PostTitle />} {...props}> <DisabledInput label="Id" source="id" /> <TextInput source="title" validation={{ required: true }} /> <LongTextInput source="teaser" validation={{ required: true }} /> <RichTextInput source="body" validation={{ required: true }} /> <DateInput label="Publication date" source="published_at" /> </Edit> );

You can customize the rich text editor toolbar using the toolbar attribute, as described on the Quill official toolbar documentation.

<RichTextInput source= "body" toolbar={[ [ 'bold' , 'italic' , 'underline' , 'link' ] ]} />

License

This library is licensed under the MIT Licence, and sponsored by marmelab.