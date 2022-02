支持 PC 端 / 移动端 / 微信小程序.

默认加载 6 个手势 , 也可按需加载手势, 核心 1kb , 完整 5kb .

, 也可按需加载手势, 核心 , 完整 . 无依赖, 不限于 Vue / React / Angular等...

演示

查看二维码

简单演示

衍生产物: any-scroll(虚拟滚动)

目录

⚡ 快速开始

📐 按需加载

🌈 进阶使用

💡 API

🍭 事件对象(event)

🍳 常见问题

安装

npm i -S any-touch

CDN

< script src = "https://unpkg.com/any-touch/dist/any-touch.umd.min.js" > </ script > < script > console .log(AnyTouch.version); </ script >

快速开始

import AnyTouch from 'any-touch' ; const el = document .getElementById( 'box' ); const at = new AnyTouch(el); at.on( 'pan' , (e) => console .log(e));

vue中的简写

默认所有手势都会触发原生DOM事件, 所以在vue中可在模版元素上直接使用"@tap"等语法监听手势事件.

< template > < div @ tap = "onTap" @ swipe = "onSwipe" @ press = "onPress" @ pan = "onPan" @ pinch = "onPinch" @ rotate = "onRotate" > < p > Hello any-touch </ p > </ div > </ template > < script > import AnyTouch from 'any-touch' ; export default { mounted() { const at = new AnyTouch( this .$el); this .$on( 'hook:destroyed' , () => { at.destroy(); }); }, }; </ script >

注意: vue中 "@tap"这种语法只能用在元素标签上, 而不能用在自定义组件标签上:

< div @ tap = "onTap" > </ div > < my-component @ tap = "onTap" > </ my-component >

支持微信小程序

由于小程序中没有 dom 元素的概念, 所以我们需要通过catchEvent方法手动接收touch事件的事件对象来进行识别

< view @ touchstart = "at.catchEvent" @ touchmove = "at.catchEvent" @ touchend = "at.catchEvent" @ touchcancel = "at.catchEvent" > </ view >

const at = new AnyTouch() { onload(){ at.on( 'press' , onPress); } }

按需加载

默认 any-touch 支持所有手势, 为了更小的体积, 提供了按需加载.

完整引入

import AT from 'any-touch' ; const at = AT(el); at.on( 'tap' , (e) => {}); at.on( 'pan' , (e) => {}); at.on([ 'swipe' , 'press' , 'rotate' , 'pinch' ], (e) => {});

按需引入

安装"any-touch"时, 对应的"@any-touch/xxx"会自动安装, 直接引入即可.

import Core from '@any-touch/core' ; import pan from '@any-touch/pan // Core不识别任何手势. const at = new Core(el); // 加载pan at.use(pan); at.on(' pan ', e=>{});

手势库的核心组件, 主要用来实现 PC/移动端的兼容(查看更多).

@any-touch/xx 手势识别器

手势识别器均已做成独立的包, 从而实现按需加载.

名称 说明 @any-touch/tap 点击 @any-touch/pan 拖拽 @any-touch/swipe 划 @any-touch/press 按压 @any-touch/pinch 缩放 @any-touch/rotate 旋转

手势识别器支持事件对照表

识别器 事件名 说明 tap tap 单击 press press / pressup 按压 / 松开 pan pan / panstart / panmove / panend /panup/pandown/panright/panleft 拖拽 / 拖拽开始 / 拖拽进行中 / 拖拽结束/ 上下左右滑动 swipe swipe / swipeup / swipedown / swiperight / swipeleft 快划 / 不同方向快划 pinch pinch / pinchstart / pinchmove / pinchend / pinchin /pinchout 缩放 / 缩放开始 / 缩放进行中 / 缩放结束 / 放大 / 缩小 rotate rotate / rotatestart / rotatemove / rotateend 旋转 / 旋转开始 / 旋转进行中 / 旋转结束

at.on( 'panstart' , (e) => { console .log( '拖拽开始' ); });

进阶使用

阻止默认事件

参数"preventDefault"是一个函数, 可以通过他的返回值的"true/false"来决定是否"阻止默认事件".

比如实现: 阻止多点触发的事件的"默认事件", 比如"pinch/rotate".

const at = new AnyTouch(el, { preventDefault(e) { return 1 == e.touches.length; }, });

参数"e"是原生事件对象, 移动端是TouchEvent, PC端是MouseEvent.

typescript

针对自定义的手势, 比如上面的"双击", 在ts中我们需要进行"类型扩充声明", 声明文件如下:

import tap from '@any-touch/tap' ; declare module '@any-touch/core' { export interface PluginContextMap { doubletap: ReturnType< typeof tap>; } export interface EventMap { doubletap: AnyTouchEvent; } }

当然不写声明文件也可以, 偷懒的方法是:

at.on( 'doubletap' as 'tap' , e => {}); at.get( 'doubletap' as 'tap' );

宽泛的事件钩子.

名称 说明 at:start 开始触碰/触点增加触发 at:move 触点移动触发 at:end 触点离开触发 at:after 任意事件触发后,其都会被触发

"at:after"的事件对象和其他事件的不同, 多一个name字段, 这个name表示哪个事件引起的"at:after".

at.on( 'at:after' , e => { console .log(e.name) });

常见问题

手势识别器的 name 字段必填

自定义手势一定记得给起一个名字哦, 而且不要和默认存在的手势同名(已有 tap/swipe/pan/rotate/pinch/press).

at.use(tap, { pointLength : 2 , name : 'twoFingersTap' }); at.on( 'twoFingersTap' , onTwoFingersTap);

不要用 alert 调试

❗❗❗ 在安卓手机的真机上, 如果 touchstart 或 touchmove 阶段触发了 alert , 会出现后续的 touchmove/touchend 不触发的 bug. 所以请大家务必避免在手势的事件回调中使用 alert . 测试代码

如果仅仅是了在移动端调试, 请使用腾讯的vconsole

macos 上的 chrome 浏览器触发 touchend 会比较慢

由于上述原因, swipe 事件发生的会"慢半拍",所以请大家最终测试以手机效果为准.

移动端尽量使用 tap 代理 click

在移动端 touchstart 比 click 先触发, 所以 touchstart 阶段的 preventDefault 会阻止 click 触发, 恰恰 any-touch 默认在 touchstart 中使用了 preventDefault , 用来阻止了浏览器默认事件的触发,比如 click 和页面滚动.

如果移动端非要使用 click 做如下设置

const at = new AnyTouch(el, { preventDefault : false });

这是因为pnpm不像yarn和npm, 其不会把any-touch依赖的包安装到node_modules目录的根, 所以会提示找不到. 参考pnpm说明.

如果使用pnpm, 那么只能通过手动安装包解决.

pnpm i @any-touch/core @any-touch/tap @any-touch/press @any-touch/pan @any-touch/swipe @any-touch/pinch @any-touch/rotate

