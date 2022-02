Swiper component for Vue.

Old versions:

Example

Install

npm install swiper vue-awesome-swiper --save yarn add swiper vue-awesome-swiper yarn add swiper@5.x vue-awesome-swiper

Global Registration

import Vue from 'vue' import VueAwesomeSwiper from 'vue-awesome-swiper' import 'swiper/swiper-bundle.css' import 'swiper/css/swiper.css' Vue.use(VueAwesomeSwiper, )

Local Registration

import { Swiper, SwiperSlide, directive } from 'vue-awesome-swiper' import 'swiper/swiper-bundle.css' import 'swiper/css/swiper.css' export default { components : { Swiper, SwiperSlide }, directives : { swiper : directive } }

CDN

< link rel = "stylesheet" href = "path/to/swiper.css" /> < script type = "text/javascript" src = "path/to/swiper.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "path/to/vue.min.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "path/to/dist/vue-awesome-swiper.js" > </ script > < script type = "text/javascript" > Vue.use( window .VueAwesomeSwiper) </ script >

Difference with usage

Directive and the only difference in the use of the Component:

component find Swiper instance by ref attribute .

find Swiper instance by . directive find Swiper instance by directive arg .

Other configurations, events are the same.

The effect of the two ways and the difference in the applicable environment is here.

Component

< template > < swiper ref = "mySwiper" :options = "swiperOptions" > < swiper-slide > Slide 1 </ swiper-slide > < swiper-slide > Slide 2 </ swiper-slide > < swiper-slide > Slide 3 </ swiper-slide > < swiper-slide > Slide 4 </ swiper-slide > < swiper-slide > Slide 5 </ swiper-slide > < div class = "swiper-pagination" slot = "pagination" > </ div > </ swiper > </ template > < script > export default { name : 'carrousel' , data() { return { swiperOptions : { pagination : { el : '.swiper-pagination' }, } } }, computed : { swiper() { return this .$refs.mySwiper.$swiper } }, mounted() { console .log( 'Current Swiper instance object' , this .swiper) this .swiper.slideTo( 3 , 1000 , false ) } } </ script >

Directive

< template > < div v-swiper:mySwiper = "swiperOption" > < div class = "swiper-wrapper" > < div class = "swiper-slide" :key = "banner" v-for = "banner in banners" > < img :src = "banner" > </ div > </ div > < div class = "swiper-pagination" > </ div > </ div > </ template > < script > export default { data () { return { banners : [ '/1.jpg' , '/2.jpg' , '/3.jpg' ], swiperOption : { pagination : { el : '.swiper-pagination' }, } } }, mounted() { console .log( 'Current Swiper instance object' , this .mySwiper) this .mySwiper.slideTo( 3 , 1000 , false ) } } </ script >

Swiper component API

< swiper :options = "swiperOptionsObject" :auto-update = "true" :auto-destroy = "true" :delete-instance-on-destroy = "true" :cleanup-styles-on-destroy = "true" @ ready = "handleSwiperReadied" @ click-slide = "handleClickSlide" /> < swiper @ slide-change-transition-start = "onSwiperSlideChangeTransitionStart" @ slideChangeTransitionStart = "onSwiperSlideChangeTransitionStart" @ slideChangeTransitionEnd = "..." @ transitionStart = "..." ... />

interface IProps { autoUpdate?: boolean autoDestroy?: boolean deleteInstanceOnDestroy?: boolean cleanupStylesOnDestroy?: boolean } function handleSwiperReadied ( swiper: Swiper ) { console .log( 'Swiper was munted!' , swiper) } function handleClickSlide ( index: number , reallyIndex: number | null ) { console .log( 'Click slide!' , index, reallyIndex) }

Swiper directive API

Based on the exact same as the component API.

In the directive mode, the Swiper instance will be mounted in the parent's component context use the default name $swiper . In order to implement multiple swipers in a context, the directive has an additional name called instanceName API, through this API, you can easily control the name of each swiper mount context.

< div v-swiper = "swiperOptionsObject" /> < div v-swiper:secondSwiper = "swiperOptionsObject" /> < div v-swiper: [ dynamicSwiperName ]= "swiperOptionsObject" /> < div v-swiper = "swiperOptionsObject" instance-name = "fourthSwiper" />

export dafault { data() { return { dynamicSwiperName: 'thirdSwiper' } }, mounted() { console .log( 'Swiper instances:' , this .$swiper, this .secondSwiper, this .thirdSwiper, this .fourthSwiper) } }

Swiper API

Swiper's API and configuration can be used.

import Vue from 'vue' import { Swiper as SwiperClass, Pagination, Mousewheel, Autoplay } from 'swiper/js/swiper.esm' import { Swiper as SwiperClass, Pagination, Mousewheel, Autoplay } from 'swiper/core' import getAwesomeSwiper from 'vue-awesome-swiper/dist/exporter' SwiperClass.use([Pagination, Mousewheel, Autoplay]) Vue.use(getAwesomeSwiper(SwiperClass)) const { Swiper, SwiperSlide } = getAwesomeSwiper(SwiperClass) export default { components: { Swiper, SwiperSlide } }

Custom Swiper plugin

import SwiperClass from 'swiper' SwiperClass.use({ name : 'pluginName' , params : { pluginSwitch : false , }, on : { init() { if (! this .params.pluginSwitch) return console .log( 'init' ) }, } })

Changelog

Detailed changes for each release are documented in the release notes.

License

MIT