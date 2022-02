中文 | English

一个基于 Antd Table 的无限滚动加载表格组件,不同普通无限滚动方案,它使用了虚拟滚动技术,拥有无可比拟的高性能!

--by 客如云(keruyun.com)前端团队

众所周知,Antd Table 组件只有翻页模式,我们需要将其改为滚动无限加载,但是 Antd Table 其本身是基于React.Component继承的,而非PureComponent,所以在大数据下存在严重的性能问题。

基于虚拟滚动技术,我们实现了无论表格有多少数据,始终只render指定行数的表格,拥有了高性能滚动,理论上支持无限量数据,拥有最佳用户体验。

本库稍加改动理论上也支任意第三方表格组件!

运行演示

git clone https://github.com/Leonard-Li777/antd-table-infinity.git

yarn install

yarn run storybook

check localhost:9001

兼容说明

自从 antd-table-infinity@1.1.0 添加了 IntersectionObserver Polyfill, 现在兼容所有主流浏览器!!!

由于使用了 IntersectionObserver 提高滚动监听性能,支持浏览器如下

Chrome 51+

Firefox 61+

Edge 17+

iOS Safari 不兼容

使用了 React 新的 API getDerivedStateFromProps 等

React 16.4.0+

API 说明

PageTable (分页无限滚动)

快速开始

npm install antd-table-infinity

import { PageTable } from 'antd-table-infinity' ;

; import 'antd-table-infinity/index.css' ;

使用方法

antd-table-infinity 导出一个模块 PageTable , 它接收如下props:

Option default Description loading false 表示加载状态,展示loading效果 loadingIndicator null 自定义一个react组件去展示loading动画,否则使用内置动画 onFetch noop 加载数据,Fetch数据: function({page, pageSize}) => void pageSize 30 每页数据行数 onScroll null 滚动事件监听 function(e) => void pagination { defaultCurrent: 1 } antd 组件 Pagination, 但仅接受如下Props:

position: oneOf(['both', 'top', 'bottom']),

className: string,

defaultCurrent: number,

hideOnSinglePage: bool,

itemRender: func,

showQuickJumper: bool,

showTotal: func,

simple: bool,

size: string,

onChange: func, bidirectionalCachePages Infinity 1 ~ maxPage ,当前页附近双向缓存的页数,最小为1,最大为maxPage,Infinity相当于maxPage total 0 数据总条数 dataSource undefined 格式: [page, data], 当fetch成功,传递给组件的页码和数据 debug false 是否显示Debug console.log信息 ... ... 其它 Antd Table Props

示例代码

import React, { Component } from 'react' ; import ReactDOM from 'react-dom' ; import { Spin } from 'antd' ; import { PageTable as Table } from 'antd-table-infinity' ; import { columns, fetchData } from './stories/Table/mockData' ; class App extends Component { state = { page : 1 , data : [], loading : false , }; handleFetch = ( { page, pageSize } ) => { console .warn( 'loading' , { page, pageSize }); const startIndex = (page - 1 ) * pageSize; this .setState({ loading : true }); fetchData(startIndex, pageSize).then( data => this .setState({ loading : false , data, page, }), ); }; render() { const { page, data, loading } = this .state; return ( < Table rowKey = 'key' // 非常重要,请按你的数据列正确设置,否则滚动会出问题 className = "custom-classname" pagination = {{ position: ' both ', defaultCurrent: 21 , className: ' custom-classname-pagination ', }} loading = {loading} onFetch = {this.handleFetch} pageSize = {100} bidirectionalCachePages = {1} total = {5000} dataSource = {[page, data ]} columns = {columns} scroll = {{ x: 2500 , y: 650 }} bordered debug /> ); } } ReactDOM.render( < App /> , document.getElementById('root') );

InfinityTable (无限滚动组件)

快速开始

npm install antd-table-infinity

import { InfinityTable } from 'antd-table-infinity' ;

使用方法

antd-table-infinity 导出一个模块 InfinityTable , 它接收如下props:

Option default Description loading false 表示加载状态,展示loading效果 loadingIndicator null 自定义一个react组件去展示loading动画,否则使用内置动画 onFetch noop 滚动到底部事件回调,Fetch数据: function() => void pageSize 30 表格实际render行数 onScroll null 滚动事件监听 function(e) => void debug false 是否显示Debug console.log信息 ... ... 其它 Antd Table Props

示例代码

import React, { Component } from 'react' ; import ReactDOM from 'react-dom' ; import { Spin } from 'antd' ; import { InfinityTable as Table } from 'antd-table-infinity' ; import { columns, fetchData } from './stories/Table/mockData' ; class App extends Component { state = { data : [], loading : false , }; handleFetch = () => { console .log( 'loading' ); this .setState({ loading : true }); fetchData( this .state.data.length).then( newData => this .setState( ( { data } ) => ({ loading : false , data : data.concat(newData), })), ); }; loadMoreContent = () => ( <div style={{ textAlign: 'center', paddingTop: 40, paddingBottom: 40, border: '1px solid #e8e8e8', }} > <Spin tip="Loading..." /> </div> ); render() { return ( <Table rowKey='key' // 非常重要,请按你的数据列正确设置,否则滚动会出问题 loading={this.state.loading} onFetch={this.handleFetch} pageSize={100} loadingIndicator={this.loadMoreContent()} columns={columns} scroll={{ y: 450 }} dataSource={this.state.data} bordered debug /> ); } } ReactDOM.render( <App />, document.getElementById('root') );

SumTable (无限滚动组件, 带合计行)

快速开始

npm install antd-table-infinity

import { SumTable } from 'antd-table-infinity' ;

; import 'antd-table-infinity/index.css' ;

使用方法

antd-table-infinity 导出一个模块 SumTable , 它接收如下props:

Option default Description loading false 表示加载状态,展示loading效果 loadingIndicator null 自定义一个react组件去展示loading动画,否则使用内置动画 onFetch noop 滚动到底部事件回调,Fetch数据: function() => void pageSize 30 表格实际render行数 sumData null 合计行数据 debug false 是否显示Debug console.log信息 ... ... 其它 Antd Table Props

示例代码

import React, { Component } from 'react' ; import ReactDOM from 'react-dom' ; import { Spin } from 'antd' ; import { SumTable as Table } from 'antd-table-infinity' ; import { columns, fetchData } from './stories/Table/mockData' ; import 'antd-table-infinity/index.css' ; class App extends Component { state = { data : [], loading : false , }; handleFetch = () => { console .log( 'loading' ); this .setState({ loading : true }); fetchData( this .state.data.length).then( newData => this .setState( ( { data } ) => ({ loading : false , data : data.concat(newData), })), ); }; render() { return ( < Table rowKey = 'key' // 非常重要,请按你的数据列正确设置,否则滚动会出问题 loading = {this.state.loading} onFetch = {this.handleFetch} pageSize = {100} sumData = {sumData} size = "small" columns = {columns} scroll = {{ x: 2500 , y: 350 }} dataSource = {this.state.data} bordered debug /> ); } } ReactDOM.render( < App /> , document.getElementById('root') );

注意事项

antd-table-infinity是基于Antd Table的上一层封装,因此使用的时候,确保你的项目已安装antd组件库

import { InfinityTable, SumTable, PageTable } 'antd-table-infinity' ; 只包含表格组件的代码

; 只包含表格组件的代码 import 'antd-table-infinity/index.css' ; 只包含PageTable、SumTable组件的css

如果你的项目没有安装 antd 组件库, 请使用全量打包文件

import { InfinityTable, SumTable, PageTable } from 'antd-table-infinity/dist/index.js' ; 包含所有代码及使用到的antd相关组件的所有代码

; 包含所有代码及使用到的antd相关组件的所有代码 import 'antd-table-infinity/index.css' ; 只包含PageTable、SumTable组件的css

; 只包含PageTable、SumTable组件的css import 'antd-table-infinity/dist/index.css' ; 包含使用到的antd相关组件的所有css

rowKey='key' 非常重要,antd-table需要的每行数据的唯一键值,否则滚动翻页会出问题,实在没有,请用 uuid 库创建 参考:https://ant.design/components/table-cn/#%E6%B3%A8%E6%84%8F

已发现问题