之所以写了这个项目有以下几点原因:

基于以上原因,就有了本项目。

本项目是基于Antd的antd-react-form-builder,既可以使用配置生成表单(整合了表单验证,单并不采用getFieldDecorator),也支持直接是使用JSX。(两种方式都支持,就像使用react-router一样)

安装

目前只支持通过npm安装。

npm install antd-react-form-builder --save

兼容

兼容IE10以上,兼容谷歌、Safari、火狐等浏览器最新版本。

使用

antd-react-form-builder 是基于antd form进行了一些简便封装,具体antd from用法还是要使用者自己去了解,这里就不多说。 antd-react-form-builder 的表单项都包含了antd 的 <FormItem \> ,表单验证直接通过表单组件props.rules传进来。详细的说明请看下面的API。

可以直接参考本项目中的demo。

需要而外引入css文件

import "antd/dist/antd.css" import "antd-react-form-builder/lib/style/style.css"

或者

import "antd-react-form-builder/lib/style/index"

JSX直接使用

import React from 'react' import { FormBuilder, Input, } from "antd-react-form-builder" import { Form, } from "antd" @FormBuilder.create() export default class Container extends React . Component { handleOnsubmit(e){ e.preventDefault(); this .props.formBuilder && this .props.formBuilder.validateFields( ( err, values ) => { console .debug( 'values: ' , values); if (err){ console .debug( "表单错误" ,err) return ; } else { console .debug( '表单值: ' , values); } }); } render(){ return ( <FormBuilder onSubmit={ this.handleOnsubmit } size="default" hasFeedback={ true } horizontal > <Input type="text" name="text" rules={ [ { "required": true, "message": "请不要留空" } ] } value="ddd" placeholder="请输入!" /> <Input type="text" name="text" required value="ddd" label="随意" placeholder="请输入!" /> <Form.Item> <Button htmlType="submit"> 提交 </Button> </Form.Item> </FormBuilder> ) } }

import React from 'react' import { FormBuilder, Input, } from "antd-react-form-builder" let config = [ { type : "text" , name : "text[]" , rules : [ { required : true , "message" : "请不要留空" } ], formItemProps : { label : "随意" , labelCol : { "span" : 0 } }, value : "dddd" , placeholder : "请输入!" }, { type : "text" , name : "text" , required label : "随意" value : "dddd" , placeholder : "请输入!" }, ] @FormBuilder.create() class Container extends React . Component { handleOnsubmit(e){ e.preventDefault(); this .props.formBuilder && this .props.formBuilder.validateFields( ( err, values ) => { console .debug( 'values: ' , values); if (err){ console .debug( "表单错误" ,err) return ; } else { console .debug( '表单值: ' , values); } }); } render(){ return ( < FormBuilder config = {config} onSubmit = { this.handleOnsubmit } size = "default" hasFeedback = { false } horizontal /> ) } } export default Container;

混合使用

import React from 'react' import { FormBuilder, Input, } from "antd-react-form-builder" let config = [ { type : "text" , name : "text" , required label : "随意" value : "dddd" , placeholder : "请输入!" }, ] @FormBuilder.create() class Container extends React . Component { handleOnsubmit(e,err,values){ e.preventDefault(); console .debug( '表单值: ' , values); if (err){ console .debug( "表单错误" ,err) return ; } } render(){ return ( < FormBuilder config = {config} onSubmit = { this.handleOnsubmit } size = "default" hasFeedback = { false } horizontal > < Input type = "text" name = "text" required value = "ddd" label = "随意" placeholder = "请输入!" /> < Form.Item > < Button htmlType = "submit" > 提交 </ Button > </ Form.Item > </ FormBuilder > ) } } export default Container;

国际化

跟antd的国际化用法一致,请参考https://ant.design/docs/react/i18n-cn。

import AntdEnUS from 'antd/lib/locale-provider/en_US' import FormBuilderEnUS from '../lib/locale-provider/es_US' let enUS = Object .assign({},AntdEnUS,FormBuilderEnUS) return ( < LocaleProvider locale = {enUS} > < App /> </ LocaleProvider > );

FormBuilder API

表单验证的API,请看antd的表单验证和async-validator(antd 采用了这个)。

FormBuilder

<FormBuilder config={config} onSubmit={ this .handleOnsubmit } size= "default" hasFeedback={ false } > < Input name = "test" /> </ FormBuilder >

props 说明 类型 必填 默认值 config FormBuilder 配置项,表单就是从这些配置中渲染出来的 object 否 无 size 设置表单子项(包括antd Input、Select等和FormItem)size,单个针对设置优先级更高。 string 否 default hasFeedback 表单验证在antd的FormItem验证是否反馈,单个针对设置优先级更高。 boolean 否 false labelCol 跟antd的Form.Item prop.labelCol完全一致,这里是统一设置,单个针对设置优先级更高。 object 否 无 wrapperCol 跟antd的Form.Item prop.wrapperCol完全一致,这里是统一设置,单个针对设置优先级更高。 object 否 无 formBuilder 经 FormBuilder.create() 包装过的组件会自带 this.props.formBuilder 属性,FormBuilder 无需设置。用法跟antd的 Form.create() 类似。 object 否 无 selectSourceData list类型数据源,动态配置的时候用到,直接写配置的可以不用这种方式,主要是配合FormBuilderConfiger使用。 array 否 无 其他props 其他props完全跟antd \<Form />一致

config格式如下,可以参考后续的每个表单项props API:

var simpleConfig = [ { key : "name" , name : "physics" , label : "服务器物理属性表" , required : true , type : "number" , } ] var config = [ { key : "name" , name : "physics" , label : "服务器物理属性表" , required : true , type : "object" , children : [ {...}, {...}, ], }, { key : "name" , name : "physics" , label : "服务器物理属性表" , required : true , type : "array" , children : [ [...], [...], ], }, ] var config = [ { key : util.getUniqueKey(), name : "physics" , label : "服务器物理属性表" , type : "object" , required : true , children : [ { name : "power_num" , type : "number" , required : true , label : "电源个数" , value : "10" , read_only : true , can_not_delete : true , }, { name : "rack_digit" , type : "number" , required : true , label : "机架位数" , }, { name : "dist_list" , type : "array" , required : true , label : "硬盘列表" , children : [ [ { name : "brand" , type : "string" , required : true , label : "硬盘品牌" , }, { name : "model" , type : "string" , required : true , label : "硬盘型号" , }, ], [ { name : "brand1" , type : "string" , required : true , label : "硬盘品牌1" , }, { name : "model1" , type : "string" , required : true , label : "硬盘型号1" , }, ], ], }, ] } ]

结构说明

字段名 类型 说明 必填 key string react key值 否 name string 字段名 是 type string 字段类型 是 label string 字段说明 否 required string 是否必填 否 children array 子字段,里面的结构完全同父结构,只有 object 和 array 类型有children字段。 否

type 说明 其中 dropdown 、 table 、 object 是特殊的类型。

可取值 说明 是否有子字段 object 对象类型,子字段可以选择所有不同的类型 否 table 表格类型,子字段可以选择所有不同的类型 有 array 表格类型,子字段可以选择所有不同的类型(有歧义,已废弃,请用table) 有 dropdown 下拉类型,select选择框,特殊的一种,需要设置数据源才可用 否 string 字符串类型,默认是这种类型 否 number 数字类型 否 integer 整数类型 否 float 浮点数类型 否 boolean 布尔值 true || false 否 date 日期对象类型 否

高阶组件方式

class CustomizedForm extends React . Component {} CustomizedForm = FormBuilder.create()(CustomizedForm);

类装饰器方式

@FormBuilder.create() class CustomizedForm extends React . Component {}

类似antd的 FormBuilder.create() 。经过 FormBuilder.create() 包装的组件将会自带 this.props.formBuilder 属性, this.props.formBuilder 提供的 API 如下:

参数 说明 类型 类型 setFieldsValue 跟antd的一样,设置一组输入控件的值(注意:不要在 componentWillReceiveProps 内使用,否则会导致死循环) string setFieldsValue({xxx: value}) validateFields 校验并获取全部表单组件的输入域的值与 Error,通常在onSubmit中使用,这里返回的参数values的值都是字符串,TimePicker、DataPicker、MonthPicker、RangePicker返回的时unix时间戳。(跟antd不一样的地方在于不可以局部校验) string validateFields(function(err,values)) 其他props 其他props完全跟antd \<Input />一致

formBuilderConfig value赋值(根据FormBuilder的表单结构所存储的值来赋值) 。当我们需要为嵌套的表单赋值时,使用这个方法(setFieldsValue不够用了)。

参数 说明 类型 默认值 formBuilderConfig FormBuilder组件的props.config array 无 data FormBuilder的嵌套表单的值 object 无

var config = [ { key : 1 , type : "email" , required : true , label : "说明" , placeholder : "请输入" }, { key : 2 , type : "email2" , required : true , label : "说明" , placeholder : "请输入" }, ] var values = { email : "test@163.com" , email2 : "test2@163.com" , } config = FormBuilder.valuesToConfig(config,values); ... return ( < FromBuilder config = {config}/ > ) ...

表单组件公共部分的API

props 说明 类型 必填 默认值 name input、select等的的name(跟原生的html一样),同时async-validator要用到(表单验证),取值要用到,要唯一。 string 是 无 label 表单项左边的展示名称 string 否 无 value 初始化的value设置,这里没有 defaultValue 的概念。 required 表单项是否必填(这个验证会合并到rules中的) boolean 否 无 rules 验证规则请参考下面 props.rules 的说明。 array 否 无 formItemProps 跟antd的Form.Item的props完全一致,请参考Form.Item,这个不经常使用 object 否 无 array 是否是数组类型的表单(可以动态添加多项)。注意:除了select类型表单组件,其他表单组件都应用这个设置。 boolean 否 false 其他props 其他props继承antd的中表单项, defualtValue 除外。

props.rules 大致结构如下,更高级请参考 async-validator。

[ { type : "string" , required : true , message : "必填项" }, { validator(rule, value, callback, source, options) { var errors = []; callback(errors); } } ]

Input

<Input type= "email" required label= "说明" placeholder= "请输入" /> [{ type : "email" , required : true , label : "说明" , placeholder : "请输入" }]

props 说明 类型 必填 默认值 type 表单子项类型 string 否 text onlyLetter 是否只允许输入英文字母 boolean 否 false min 输入字符最小长度 number || string 否 无 max 输入字符最大长度 number || string 否 无

参考Antd.Input。

公共部分的props请参考,表单组件公共部分的API。

type类型如下:

type类型 说明 email 自带email格式验证input url 自带urll格式验证input phone 自带手机验证规则(现在只支持中国的,不支持国外的) hidden 隐藏Input textarea textarea

InputNumber

<InputNumber required label= "说明" placeholder= "请输入" /> [{ type : "number" , required : true , label : "说明" , placeholder : "请输入" }]

说明 props 类型 必填 默认值 使用配置时必填,直接使用JSX可选。type值分别为 number 、 float 、 integer 。 type string 否 number

参考Antd.Input。 公共部分的props请参考,表单组件公共部分的API。

Select

<Select required label= "说明" options={[]}/> [{ type : "select" , required : true , label : "说明" , options : [] }]

props 说明 类型 默认值 type 使用配置时必填,直接使用JSX可选。type取值 select ,只有一种值。 string select options select options配置项 array [] multiple 是否多选 boolean false group select分组配置项,这个配置优先于 props.options array 无 boolean 是否是boolean选择组件(只有”是“和”否“两个选项)

参考Antd.Select。 公共部分的props请参考,表单组件公共部分的API。 select props.options 结构如下:

[ { value : "shenzhen" , label : "深圳" }, { value : "beijing" , label : "北京" }, ]

select props.group 结构如下:

[ { label : "广东省" , options : [ { value : "shenzen" , label : "深圳" } ] }, { label : "广东省" , options : [ { value : "shenzen2" , label : "深圳2" } ] }, ]

TimePicker

<TimePicker required label= "说明" value= "19:01:00" /> [{ type : "time" , required : true , label : "说明" , value : "19:01:00" }]

props 说明 类型 默认值 type 使用配置时必填,直接使用JSX可选。type取值 time 或 time-picker ,只有一种值。 string time value string类型为 HH:mm:ss (19:01:00),moment类型 new moment(value,"HH:mm:ss") 。 string或 moment 无

参考Antd.TimePicker。 公共部分的props请参考,表单组件公共部分的API。

<DatePicker required label= "说明" value= "2017-03-30" /> [{ type : "date" , required : true , label : "说明" , value : "2017-03-30" }]

props 说明 类型 默认值 type 使用配置时必填,直接使用JSX可选。type取值 date 或 date-picker ,只有一种值。 string date value string类型取值跟moment的format格式一致(如YYYY-MM-DD对应2017-03-30),moment类型 new moment(value,props.format) 。 string或 moment 无

参考Antd.DatePicker。 公共部分的props请参考,表单组件公共部分的API。

MonthPicker

<MonthPicker required label= "说明" value= "2017-03" /> [{ type : "month" , required : true , label : "说明" , value : "2017-03" }]

props 说明 类型 默认值 type 使用配置时必填,直接使用JSX可选。type取值 month 或 month-picker ,只有一种值。 string month value string类型为 YYYY-MM (2017-03),moment类型 new moment(value,"YYYY-MM") 。 string或 moment 无

参考Antd.DatePicker。 公共部分的props请参考,表单组件公共部分的API。

RangePicker

<RangePicker required label= "说明" value={[ "2017-03-01" , "2017-03-03" ]}/> [{ type : "month" , required : true , label : "说明" , value : [ "2017-03-01" , "2017-03-03" ] }]

props 说明 类型 默认值 type 使用配置时必填,直接使用JSX可选。type取值 range 或 range-picker ,只有一种值。 string range value 数组中的取值,参考DataPicker的value array 无

参考Antd.DatePicker。 公共部分的props请参考,表单组件公共部分的API。

CheckboxGroup

<CheckboxGroup required label= "说明" options={[]}/> [{ type : "checkbox-group" , required : true , label : "说明" , options={[]} }]

props 说明 类型 默认值 type 使用配置时必填,直接使用JSX可选。type取值 checkbox-group ,只有一种值。 string checkbox-group

参考Antd.Checkbox。 公共部分的props请参考,表单组件公共部分的API。

RadioGroup

<RadioGroup required label= "说明" options={[]}/> [{ type : "checkbox-group" , required : true , label : "说明" , options={[]} }]

props 说明 类型 默认值 type 使用配置时必填,直接使用JSX可选。type取值 radio-group ,只有一种值。 string radio-group options 配置选项

参考Antd.Radio。 公共部分的props请参考,表单组件公共部分的API。

RadioGroup的 props.options 结构如下:

[ { label : 'Apple' , value : 'Apple' }, { label : 'Pear' , value : 'Pear' }, { label : 'Orange' , value : 'Orange' }, ]

Password

<Password required label= "密码" rePassword={ true }/> [{ type : "checkbox-group" , required : true , label : "说明" , rePassword : true }]

props 说明 类型 默认值 type 使用配置时必填,直接使用JSX可选。type取值 password ,只有一种值。 string password rePassword 是否重复验证密码 boolean false onlyLetterAndNumber 只允许输入英文字母和数字结合的密码 boolean true min 输入字符最小长度 number || string 否 max 输入字符最大长度 number || string 无

参考Antd.Input。 公共部分的props请参考,表单组件公共部分的API。

Cascader

<Cascader required label= "密码" options={[]}/> [{ type : "cascader" , required : true , label : "说明" , options : [], }]

props 说明 类型 默认值 type 使用配置时必填,直接使用JSX可选。type取值 cascader ,只有一种值。 string cascader

参考Antd.Cascader。 公共部分的props请参考,表单组件公共部分的API。

FormBuilderConfiger API

FormBuilderConfiger

<FormBuilderConfiger hasNoneTableTitle={ true } onChange={ this .onConfigerChange } config={ this .state.table } title= "表格字段配置" selectSourceDataMap={ selectSourceDataMap } />

props 说明 类型 默认值 title 第一级table的title,hasNoneTableTitle为true时隐藏 string 字段管理 config 配置数据,只要config改变了都会以新的config重新渲染(父组件传进来,跟formBuilder的config有细微区别) array [] onChange 配置数据变化时触发的回调函数(这里的配置数据与父组件传进来的是相互独立的),function(data01,data02),data01是formBuilderConfiger的配置数据,data02是formBuilder的配置数据 function 无 hasNoneTableTitle antd table title是否显示(两种添加新字段的方式) boolean true selectSourceDataMap 拉选择数据源选项 array 无 fieldAddedOperation fieldAddedOperation 添加字段的按钮或图标(react组件) object <Antd.Icon type="plus" /> canNotDeleteFunction 开启不可删除选项 boolean false readOnlyFunction 开启只读选项 boolean false

props.config formBuilder和formBuilderConfiger他们的区别在于type为array类型的时候,formBuilder的children需要再包一层数组, children: [] => children: [[]] 。还有FormBuilderConfiger中的config每个数据都要设置key值。

var config = [ { name : "physics" , label : "服务器物理属性表" , type : "object" , required : true , children : [ { name : "power_num" , type : "number" , required : true , label : "电源个数" , value : "10" , read_only : true , can_not_delete : true , }, { name : "rack_digit" , type : "number" , required : true , label : "机架位数" , }, { name : "dist_list" , type : "array" , required : true , label : "硬盘列表" , children : [ { name : "brand" , type : "string" , required : true , label : "硬盘品牌" , }, { name : "model" , type : "string" , required : true , label : "硬盘型号" , }, ], }, ] } ]

高阶组件方式

class CustomizedForm extends React . Component {} CustomizedForm = FormBuilderConfiger.create()(CustomizedForm);

类装饰器方式

@FormBuilderConfiger.create() class CustomizedForm extends React . Component {}

经过 FormBuilderConfiger.create() 包装的组件将会自带 this.props.formBuilderConfiger 属性, this.props.formBuilderConfiger 提供的 API 如下:

props 说明 类型 默认值 formBuilderConfiger.openAddFieldDialogEvent 打开最上层添加字段的弹窗,一般在hasNoneTableTitle设置为true时需要用到。 function function(e){}

formBuilderConfiger配置转换成FormBuilder的config配置,他们的区别在于type为array类型的时候,formBuilder的children需要再包一层数组, children: [] => children: [[]] 。