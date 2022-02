English | 简体中文

这是一个ant的虚拟表格,用于解决大数据渲染时页面卡顿的问题,本组件是对ant.desigin中Table组件进行一层封装,属性完全与原组件Table保持一致 AntDesign Table,可以让你像使用普通table一样使用虚拟table。例子中处理渲染1000万条数据,页面也非常流畅。在线demo

设计说明

考虑到兼容性问题,内部通过监听Table的滚动事件判断滑动行的位置,没有采用H5新特性IntersectionObserver。因此兼容性问题是比较好的。另外组件引入loash的throttle处理抖动问题,目前没有采用raf

React ant-virtual-table

install

npm install ant-virtual-table --save-dev

Usage

例子

import React, { Component, Fragment } from 'react' import { VirtualTable } from 'ant-virtual-table' import 'antd/dist/antd.css' const columns = [ { title : '序号' , dataIndex : 'id' , width : 100 }, { title : '姓名' , dataIndex : 'name' , width : 150 }, { title : '年龄' , dataIndex : 'age' , width : 100 }, { title : '性别' , dataIndex : 'sex' , width : 100 , render : ( text ) => { return text === 'male' ? '男' : '女' } }, { title : '地址' , dataIndex : 'address' , key : 'address' } ] function generateData ( ) { const res = [] const names = [ 'Tom' , 'Marry' , 'Jack' , 'Lorry' , 'Tanken' , 'Salla' ] const sexs = [ 'male' , 'female' ] for ( let i = 0 ; i < 10000000 ; i++) { let obj = { id : i, name : names[i % names.length] + i, sex : sexs[i % sexs.length], age : 15 + Math .round( 10 * Math .random()), address : '浙江省杭州市西湖区华星时代广场2号楼' } res.push(obj) } return res } const dataSource = generateData() class App extends Component { render () { return ( < Fragment > < VirtualTable columns = {columns} dataSource = {dataSource} rowKey = 'id' pagination = {{ pageSize: 40 }} scroll = {{ y: 400 }} bordered /> </ Fragment > ) } }

Prop Types

为降低迁移成本,属性与antd的Table完全保持一致,暂时没有自身独特的属性

注意

目前暂不支持内嵌tree等复杂的表单结构,任何复杂的表单结构都不建议使用,后续跟进当中...