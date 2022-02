An elegant lib that converts the chalked (ANSI) text to HTML.

Coverage

All styles of chalk (100%) and colors.

There are over 150 randomized test cases under test .

Installation

npm install ansi-html-community

Usage

var ansiHTML = require ( 'ansi-html-community' ); var str = ansiHTML( '[ANSI_TEXT]' );

e.g.:

var chalk = require ( 'chalk' ); var str = chalk.bold.red( 'foo' ) + ' bar' ; console .log( '[ANSI]' , str) console .log( '[HTML]' , ansiHTML(str));

See complete examples under test / examples directory.

Set Colors

ansiHTML.setColors({ reset : [ '555' , '666' ], black : 'aaa' , red : 'bbb' , green : 'ccc' , yellow : 'ddd' , blue : 'eee' , magenta : 'fff' , cyan : '999' , lightgrey : '888' , darkgrey : '777' });

Reset

ansiHTML.reset();

var openTags = ansiHTML.tags.open; var closeTags = ansiHTML.tags.close;

Test