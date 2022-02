Another JSON Schema, simple & flexible & intuitive.

Install

$ npm i another-json-schema --save

Usage

Simple

const AJS = require ( 'another-json-schema' ) const userSchema = AJS( 'userSchema' , { name : { type : 'string' , required : true }, age : { type : 'number' , gte : 18 }, gender : { type : 'string' , enum : [ 'male' , 'female' ], default : 'male' }, email : { type : 'string' , isEmail : true } }) console .log(userSchema.validate({ age : 18 })) const data = { name : 'nswbmw' , age : 18 } console .log(userSchema.validate(data)) console .log(data) console .log(userSchema.validate({ name : 'nswbmw' , age : 18 , gender : 'lalala' })) console .log(userSchema.validate({ name : 'nswbmw' , age : 17 })) console .log(userSchema.validate({ name : 'nswbmw' , email : 'myEmail' }))

Nested

const AJS = require ( 'another-json-schema' ) const userSchema = AJS( 'userSchema' , { _id : { type : 'string' , pattern : /^[0-9a-z]{24}$/ , required : true }, name : { type : 'string' }, age : { type : 'number' , gte : 18 }, gender : { type : 'string' , enum : [ 'male' , 'female' ] } }) const commentSchema = AJS( 'commentSchema' , { _id : { type : 'string' , pattern : /^[0-9a-z]{24}$/ , required : true }, user : userSchema, content : { type : 'string' } }) const postSchema = AJS( 'postSchema' , { _id : { type : 'string' , pattern : /^[0-9a-z]{24}$/ , required : true }, author : userSchema, content : { type : 'string' }, comments : [commentSchema] }) const post = { _id : 'post11111111111111111111' , author : { _id : 'user11111111111111111111' , name : 'nswbmw' , age : 100 , gender : 'male' , pet : 'cat' }, content : 'lalala' , comments : [{ _id : 'comment11111111111111111' , user : { _id : 'wrong_id' , name : 'user1' , age : 100 , gender : 'male' }, content : 'sofa' }] } console .log(postSchema.validate(post))

Custom Error Message

const AJS = require ( 'another-json-schema' ) const userSchema = AJS( 'userSchema' , { name : { type : 'string' , required : true }, age : { type : 'number' , gte : 18 , _customErrorMsg : { gte : '您未满 18 岁' } } }) console .log(userSchema.validate({ name : 'nswbmw' , age : 17 }))

Register validator

const AJS = require ( 'another-json-schema' ) AJS.register( 'adult' , function ( actual, expected, key, parent ) { return expected ? (actual > 18 ) : (actual <= 18 ) }) const adultSchema = AJS( 'adultSchema' , { type : 'number' , adult : true }) console .log(adultSchema.validate( 19 )) console .log(adultSchema.validate( 17 ))

Custom ObjectId validator, check whether ObjectId then wrap _id string to ObjectId.

const AJS = require ( 'another-json-schema' ) const validator = require ( 'validator' ) const toObjectId = require ( 'mongodb' ).ObjectId function ObjectId ( actual, key, parent ) { if (!actual || !validator.isMongoId(actual.toString())) { return false } parent[key] = toObjectId(actual) return true } const postSchema = AJS( 'postSchema' , { commentIds : [{ type : ObjectId }] }) const user = { commentIds : [ '111111111111111111111111' , '222222222222222222222222' ] } console .log(postSchema.validate(user)) console .log(postSchema._children.commentIds.validate( 'lalala' ))

Internal type validator

'string'

'number'

'boolean'

AJS.Types.ObjectId

AJS.Types.String

AJS.Types.Number

AJS.Types.Date

AJS.Types.Buffer

AJS.Types.Boolean

AJS.Types.Mixed

What's difference between number and AJS.Types.Number ? number only check type, AJS.Types.Number will try to convert value to a number, if failed then throw error.

const AJS = require ( '/Users/nswbmw/work/GitHub/Node.js/another-json-schema' ) const postSchema = AJS( 'postSchema' , { commentIds : [{ type : AJS.Types.ObjectId }] }) const user = { commentIds : [ '111111111111111111111111' , '222222222222222222222222' ] } console .log(postSchema.validate(user)) console .log(postSchema._children.commentIds.validate( 'lalala' ))

Ignore validator

const AJS = require ( 'another-json-schema' ) const userSchema = AJS( 'userSchema' , { _id : { type : 'number' , range : [ 1 , 100 ] } }) const user = { _id : 0 } console .log(userSchema.validate(user)) console .log(userSchema.validate(user, { range : false }))

NB: type validator cannot ignore by passing false .

API

Constructor.

Register a validator. eg:

AJS.register( 'adult' , function ( actual, expected, key, parent ) { return expected ? (actual > 18 ) : (actual <= 18 ) })

Compile a schema. The following two ways are the same:

const userSchema = AJS( 'userSchema' , { _id : { type : 'string' , pattern : /^[0-9a-z]{24}$/ }, name : { type : 'string' }, age : { type : 'number' , gte : 18 }, gender : { type : 'string' , enum : [ 'male' , 'female' ] } })

const newSchema = new AJS() const userSchema = newSchema.compile( 'userSchema' , { _id : { type : 'string' , pattern : /^[0-9a-z]{24}$/ }, name : { type : 'string' }, age : { type : 'number' , gte : 18 }, gender : { type : 'string' , enum : [ 'male' , 'female' ] } })

Use the compiled validator to validate an object. it will modify the original object and return it:

valid: {Boolean} wether a valid object

error: {Error|null} message: error message, eg: ($.comments[].user._id: "wrong_id") ✖ (pattern: /^[0-9a-z]{24}$/) validator: validator name, eg: pattern , actual: actual value, eg: wrong_id , expected: expected schema, eg: { type: 'string', pattern: /^[0-9a-z]{24}$/ } , path: path in object, eg: $.comments[].user._id , schema: schema name, eg: userSchema originError: original error thrown from validator

result: {Any}

opts:

additionalProperties: {Boolean} if true, retain the original field. default false

ignoreNodeType: {Boolean} if true, ignore check node type, like: [] . default: false

. default: gt, gte, lt, lte ...: {Boolean} if false, will not execute this validator.

Built-in validators

type

eq|equal

gt

gte

lt

lte

range

enum

pattern

default

required

all validator's isXxx validators, eg: isEmail. type validator must be string or AJS.Types.String .

More examples

see test.

Test

$ npm test (coverage 100%)

License

MIT