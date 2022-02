No JQuery, No Bootstrap, Just AngularJS (ver. 1.3+)

DEMO

To Get Started

For Bower users,

$ bower install angularjs-datetime-picker

Include angularjs-datetime-picker.js and angularjs-datetime-picker.css < link rel = "stylesheet" href = "angularjs-datetime-picker.css" /> < script src = "angularjs-datetime-picker.js" > </ script > add it as a dependency var myApp = angular. module ( 'myApp' , [ 'angularjs-datetime-picker' ]); Use it < input datetime-picker ng-model = "model" />

Attributes

date-format: optional, date format e.g. 'yyyy-MM-dd'

year: optional, year selected, e.g. 2015

month: optional, month selected, e.g. 5

day: optiona, day selected, e.g. 31

hour: optional, hour selected, 23

minute: optional, minute selected, 59

date-only: optional, if set, timepicker will be hidden

future-only: optional, if set, forces validation errors on dates earlier than now

Examples