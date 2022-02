[Project is not supported]

npm i --save angular4-files-upload

Add following lines into your

module:

import { Ng4FilesModule } from './ng4-files' ;

add Ng4FilesModule to your module imports section



imports: [ Ng4FilesModule ]

component template:

Upload by click:

< ng4-files-click ( filesSelect )= "filesSelect($event)" > < span > Click me to upload </ span > </ ng4-files-click >

Upload with drag'n'drop:

< ng4-files-drop ( filesSelect )= "filesSelect($event)" > < div style = "display: inline-block; height: 100px; width: 100px; background-color: gray" > {{selectedFiles}} </ div > </ ng4-files-drop >

component ts:

import { Ng4FilesStatus, Ng4FilesSelected } from './ng4-files' ; ... public selectedFiles; public filesSelect(selectedFiles: Ng4FilesSelected): void { if (selectedFiles.status !== Ng4FilesStatus.STATUS_SUCCESS) { this .selectedFiles = selectedFiles.status; return ; } this .selectedFiles = Array .from(selectedFiles.files).map( file => file.name); }

##Configure

To pass config to angular4-files-upload add following lines to you component.ts file:

Shared Config

import { Ng4FilesService, Ng4FilesConfig, } from './ng4-files' ; ... constructor ( private ng4FilesService: Ng4FilesService ) {} private testConfig: Ng4FilesConfig = { acceptExtensions: [ 'js' , 'doc' , 'mp4' ], maxFilesCount: 5 , maxFileSize: 5120000 , totalFilesSize: 10120000 }; ngOnInit() { this .ng4FilesService.addConfig( this .testConfig); }

Private configs

Config added this way

this.ng4FilesService.addConfig(this.testConfig);

is shared config. All components will use it.

But you can add multiple configs for your upload components.

Let's say, you have two upload components and you want to allow user upload just one video and 5(max) images.

To do this create 2 configs and pass it to upload components as named configs.

.ts

import { Ng4FilesService, Ng4FilesConfig, Ng4FilesStatus, Ng4FilesSelected } from './ng4-files' ; ... public selectedFiles; private configImage: Ng4FilesConfig = { acceptExtensions: [ 'jpg' , 'jpeg' ], maxFilesCount: 5 , totalFilesSize: 101200000 }; private configVideo: Ng4FilesConfig = { acceptExtensions: [ 'mp4' , 'avi' ], maxFilesCount: 1 }; constructor ( private ng4FilesService: Ng4FilesService ) {} ngOnInit() { this .ng4FilesService.addConfig( this .configImage, 'my-image-config' ); this .ng4FilesService.addConfig( this .configVideo, 'my-video-config' ); } public filesSelect(selectedFiles: Ng4FilesSelected): void { if (selectedFiles.status !== Ng4FilesStatus.STATUS_SUCCESS) { this .selectedFiles = selectedFiles.status; return ; } this .selectedFiles = Array .from(selectedFiles.files).map( file => file.name); }

.html

< ng4-files-click ( filesSelect )= "filesSelect($event)" [ configId ]= "'my-image-config'" > < span > Upload </ span > </ ng4-files-click > < ng4-files-drop ( filesSelect )= "filesSelect($event)" [ configId ]= "'my-video-config'" > < div style = "display: inline-block; height: 100px; width: 100px; background-color: gray" > {{selectedFiles}} </ div > </ ng4-files-drop >

API

Config

acceptExtensions

values: string[] or \'*\'

examples: ['ts', 'spec.ts'], ['js'], '*'

maxFilesCount:

values: [number]



maxFileSize:

values: [number] (bytes)

totalFilesSize:

values: [number] (bytes)

Template

<ng4-files-click (filesSelect)="YOURHANDLER($event)" [configId]_="YOUR_CONFIG">

filesSelect

emit when files attached and pass Ng4FilesSelected object to YOUR_HANDLER:

export enum Ng4FilesStatus { STATUS_SUCCESS, STATUS_MAX_FILES_COUNT_EXCEED, STATUS_MAX_FILE_SIZE_EXCEED, STATUS_MAX_FILES_TOTAL_SIZE_EXCEED, STATUS_NOT_MATCH_EXTENSIONS } export interface Ng4FilesSelected { status: Ng4FilesStatus; files: File[]; }

! Note on statuses STATUS_MAX_FILE_SIZE_EXCEED or STATUS_NOT_MATCH_EXTENSIONS you get files not passed validation, so you shouldn't filter it manually to find all invalid files.

configId

Pass your named config with configId



Caveat

Please don't use button tag in template inside ng4-files-click

Don't: html <ng4-files-click> <button></button> </ng4-files-click>



ng4-files-click content is wrapped in label tag, so prefer something like