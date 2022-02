Description

This is a simple iOS 7 style switch component for Angular2.

Inspired by switchery - in angular2.

Installation

npm install angular2-ui-switch --save

Usage

import { UiSwitchModule } from 'angular2-ui-switch' import { AppComponent } from './app.component' ; @NgModule({ imports : [BrowserModule, FormsModule, UiSwitchModule], declarations : [AppComponent], bootstrap : [AppComponent] }) export class AppModule { }

< ui-switch > </ ui-switch >

Two way binding

< ui-switch [( ngModel )]= "enable" > </ ui-switch >

Params

checked

type: boolean

default: false

< ui-switch checked > </ ui-switch > < ui-switch [ checked ]= "false" > </ ui-switch >

disabled

type: boolean

default: false

< ui-switch disabled > </ ui-switch > < ui-switch checked [ disabled ]= "true" > </ ui-switch >

change

type: event

default: noop

< ui-switch ( change )= "onChange($event)" > </ ui-switch >

size

type: string

default: medium

< ui-switch size = "small" > </ ui-switch > < ui-switch size = "large" > </ ui-switch >

reverse

type: boolean

default: false

< ui-switch reverse > </ ui-switch >

color

type: string

default: rgb(100, 189, 99)

< ui-switch color = "red" > </ ui-switch >

switchColor

type: string

default: #fff

< ui-switch switchColor = "#fcfcfc" > </ ui-switch >

License

MIT