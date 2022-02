Angular2+/4/5 - navigate with data

Install

npm install angular2-navigate-with-data -save

How to use

Initialize into app.module.ts

import "angular2-navigate-with-data" ;

Example

import {Router} from '@angular/router' ; class PageOne { constructor ( private router: Router ){} public redirect() { this .router.navigateByData({ url: [ "/PageTwo" ], data: [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ], }); } }