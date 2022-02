This package extends angular2-jwt and was made to deal with refresh token.

Instalation

npm i angular2-jwt- refresh

Don't forget to install the peer dependencies

npm i @angular /core @angular /http angular2-jwt rxjs --save

Configuration

import { NgModule } from '@angular/core' ; import { Http, RequestOptions, Response } from '@angular/http' ; import { AuthConfig } from 'angular2-jwt' ; import { JwtConfigService, JwtHttp } from 'angular2-jwt-refresh' ; ({ providers: [{ provide: JwtHttp, useFactory: getJwtHttp, deps: [ Http, RequestOptions ] }] }) export class AppModule {} export function getJwtHttp ( http: Http, options: RequestOptions ) { let jwtOptions = { endPoint: 'https://myapi.domain.com/auth' , payload: { type : 'refresh' }, beforeSeconds: 600 , tokenName: 'refresh_token' , refreshTokenGetter: ( ( ) => localStorage.getItem( 'refresh_token' ) ), tokenSetter : ( ( res: Response ): boolean | Promise < void > => { res = res.json( ); if ( !res['id_token'] || !res['refresh_token'] ) { localStorage.removeItem( 'id_token' ); localStorage.removeItem( 'refresh_token' ); return false ; } localStorage.setItem( 'id_token', res['id_token'] ); localStorage.setItem( 'refresh_token', res['refresh_token'] ); return true ; } ) }; let authConfig = new AuthConfig ( { noJwtError: true , globalHeaders: [{'Accept': 'application/json'}], tokenGetter: ( ( ) => localStorage.getItem( 'id_token' ) ), } ); return new JwtHttp ( new JwtConfigService( jwtOptions, authConfig ), http, options ); }

Using JwtHttp