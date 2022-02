NOT MAINTAINED

This library is no longer maintained and I'd like to ask you to consider using other libraries such as https://github.com/FortAwesome/angular-fontawesome.

Angular5 Fontawesome

Installation

npm install --save font-awesome angular2-fontawesome

"font-awesome" : "~4.7.0" "angular2-fontawesome" : "~5.2.0"

Angular CLI

In package.json , insert following lines in the dependencies block:

We can import this library using SystemJS ( systemjs.config.js ):

{ "apps" : [ "styles" : [ "../../node_modules/font-awesome/css/font-awesome.css" ] ] }

Usage

import { Angular2FontawesomeModule } from 'angular2-fontawesome/angular2-fontawesome' @NgModule({ declarations : [ AppComponent ], imports : [ BrowserModule, Angular2FontawesomeModule ], providers : [], bootstrap : [AppComponent] }) export class AppModule { }

Parameters

< fa [ name ]= string // name of fontawesome icon [ size ]= number // [ 1-5 ] [ flip ]= string // [ horizontal | vertical ] [ pull ]= string // [ right | left ] [ rotate ]= number // [ 90 | 180 | 270 ] [ border ]= boolean // [ true | false ] [ spin ]= boolean // [ true | false ] [ fw ]= boolean // [ true | false ] [ inverse ]= boolean // [ true | false ] > </ fa > < i fa [ name ]= string // name of fontawesome icon [ size ]= number // [ 1-5 ] [ flip ]= string // [ horizontal | vertical ] [ pull ]= string // [ right | left ] [ rotate ]= number // [ 90 | 180 | 270 ] [ border ]= boolean // [ true | false ] [ spin ]= boolean // [ true | false ] [ fw ]= boolean // [ true | false ] [ inverse ]= boolean // [ true | false ] > </ fa >

name

< fa [ name ]= "'rocket'" > </ fa > < fa > < i class = "fa fa-rocket" > </ i > </ fa > < i fa [ name ]= "'rocket'" > </ i > < i fa class = "fa fa-rocket" > </ i >

size

< fa [ name ]= "'rocket'" [ size ]= 1 > </ fa > < fa > < i class = "fa fa-rocket fa-lg" > </ i > </ fa > < i fa [ name ]= "'rocket'" [ size ]= 1 > </ i > < i fa class = "fa fa-rocket fa-lg" > </ i >

flip

< fa [ name ]= "'rocket'" [ flip ]= "'horizontal'" > </ fa > < fa > < i class = "fa fa-rocket fa-flip-horizontal" > </ i > </ fa > < i fa [ name ]= "'rocket'" [ flip ]= "'horizontal'" > </ i > < i fa class = "fa fa-rocket fa-flip-horizontal" > </ i >

pull

< fa [ name ]= "'rocket'" [ pull ]= "'right'" > </ fa > < fa > < i class = "fa fa-rocket fa-pull-right" > </ i > </ fa > < i fa [ name ]= "'rocket'" [ pull ]= "'right'" > </ i > < i class = "fa fa-rocket fa-pull-right" > </ i >

rotate

< fa [ name ]= "'rocket'" [ rotate ]= 90 > </ fa > < fa > < i class = "fa fa-rocket fa-rotate-90" > </ i > </ fa > < i fa [ name ]= "'rocket'" [ rotate ]= 90 > </ i > < i class = "fa fa-rocket fa-rotate-90" > </ i >

border

< fa [ name ]= "'rocket'" [ border ]= true > </ fa > < fa > < i class = "fa fa-rocket fa-border" > </ i > </ fa > < i fa [ name ]= "'rocket'" [ border ]= true > </ i > < i fa class = "fa fa-rocket fa-border" > </ i >

spin

< fa [ name ]= "'rocket'" [ span ]= true > </ fa > < fa > < i class = "fa fa-rocket fa-span" > </ i > </ fa > < i fa [ name ]= "'rocket'" [ span ]= true > </ i > < i class = "fa fa-rocket fa-span" > </ i >

fw

< fa [ name ]= "'rocket'" [ fw ]= true > </ fa > < fa > < i class = "fa fa-rocket fa-fw" > </ i > </ fa > < i fa [ name ]= "'rocket'" [ fw ]= true > </ i > < i class = "fa fa-rocket fa-fw" > </ i >

inverse

< fa [ name ]= "'rocket'" [ inverse ]= true > </ fa > < fa > < i class = "fa fa-rocket fa-inverse" > </ i > </ fa > < i fa [ name ]= "'rocket'" [ inverse ]= true > </ i > < i class = "fa fa-rocket fa-inverse" > </ i >

To Develop This Library

npm install typings --global

typings install

npm link

/example npm install font-awesome npm link angular2-fontawesome

Now your change under /src directory will be reflected.

npm unlink

TODO

Support for fa-stack

Support for Support for fa-li and fa-ul

Support for and FaStackDirective

Test codes After the Angular2 guideline for test code is published

Test codes

License

(MIT License) - Copyright (c) 2018 Komei Shimamura