Angular2 component with Drag and Drop support for files

Install

npm install angular2-file-drop

Usage

import { Component, Output } from '@angular/core' ; import { FileDropDirective } from 'angular2-file-drop' ; ({ selector: 'upload' , template: ` <div fileDrop [ngClass]="{'file-is-over': fileIsOver}" [options]="options" (fileOver)="fileOver($event)" (onFileDrop)="onFileDrop($event)"> Drop file here </div> ` , directives: [ FileDropDirective ] }) export class PartiesUpload { public fileIsOver: boolean = false ; () public options = { readAs: 'ArrayBuffer' }; private file: File; public fileOver(fileIsOver: boolean ): void { this .fileIsOver = fileIsOver; } public onFileDrop(file: File): void { console .log( 'Got file!' ); } }

Options