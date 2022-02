angular-translate-loader-static-files (bower shadow repository)

This is the Bower shadow repository for angular-translate-loader-static-files.

Bugs and issues

Please file any issues and bugs in our main repository at angular-translate/angular-translate.

Usage

via Bower

$ bower install angular-translate-loader-static-files

via NPM

$ npm install angular-translate-loader-static-files

via cdnjs

Please have a look at https://cdnjs.com/libraries/angular-translate-loader-static-files for specific versions.

License

Licensed under MIT. See more details at angular-translate/angular-translate.