Angular svg base fix

A small directive for fixing SVG xlink:href within a document with a base tag

Description of the problem — #8934

Installation

via npm:

npm install angular-svg-base-fix

via bower:

bower install angular-svg-base-fix

How to use

Just add this module to your angular app module declaration

angular .module( 'myApp' , [ 'svgBaseFix' ]) .config( function ( $locationProvider ) { $locationProvider.html5Mode( true ); });

Use svg like you normally would: