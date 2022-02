A stub implementation of the $onChanges changes object for easier testing.

var StubChanges = require ( 'angular-stub-changes' ); var changes = new StubChanges().addInitialChange( 'foo' , 123 ).addChange( 'baz' , 'aaa' , 'bbb' ).build(); changes.foo.isFirstChange(); changes.baz.isFirstChange(); changes.foo.currentValue; changes.baz.currentValue; changes.baz.previousValue;

Installation