angular 2 above take a look https://github.com/devmark/ngx-slick

Angular directive for slick-carousel

Summary

Usage

Using bower to install it. bower install angular-slick-carousel

Add jquery , angular , slick-carousel and angular-slick-carousel to your code.

< link rel = "stylesheet" href = "../bower_components/slick-carousel/slick/slick.css" > < link rel = "stylesheet" href = "../bower_components/slick-carousel/slick/slick-theme.css" > < script src = "../bower_components/jquery/jquery.js" > </ script > < script src = "../bower_components/angular/angular.js" > </ script > < script src = "../bower_components/slick-carousel/slick/slick.js" > </ script > < script src = "../bower_components/angular-slick-carousel/dist/angular-slick.min.js" > </ script >

Add the sortable module as a dependency to your application module: slickCarousel

var myAppModule = angular.module( 'MyApp' , [ 'slickCarousel' ])

This directive allows you to use the slick-carousel plugin as an angular directive. It can be specified in your HTML as either a <div> attribute or a <slick> element.

< slick infinite = true slides-to-show = 3 slides-to-scroll = 3 > ... </ slick > < slick settings = "slickConfig" ng-if = "numberLoaded" > </ slick >

Attributes & Event

settings : optional Object containing any of the slick options. Consult here.

enabled should slick be enabled or not. Default to true. Example below

should slick be enabled or not. Default to true. Example below method optional containing slick method. discussed below in detail

optional containing slick method. discussed below in detail event optional containing slick event

$scope.slickConfig = { enabled : true , autoplay : true , draggable : false , autoplaySpeed : 3000 , method : {}, event : { beforeChange : function ( event, slick, currentSlide, nextSlide ) { }, afterChange : function ( event, slick, currentSlide, nextSlide ) { } } };

Enable/disable slick

Slick can be easily switched on and off by using enabled settings flag.

$scope.slickConfig = { enabled : true , } $scope.toggleSlick = function ( ) { $scope.slickConfig.enabled = !$scope.slickConfig.enabled; }

< slick settings = "slickConfig" > ... </ slick > < button ng-click = "toggleSlick()" > Toggle </ button >

Method

All the functions in the plugin are exposed through a control attribute. To utilize this architecture, and have two-way data-binding, define an empty control handle on scope:

$scope.slickConfig = { method : {} }

Pass it as the value to control attribute. Now, you can call any plugin methods as shown in the example.

< button ng-click = "slickConfig.method.slickGoTo(2)" > slickGoTo(2) </ button > < button ng-click = "slickConfig.method.slickPrev()" > slickPrev() </ button > < button ng-click = "slickConfig.method.slickNext()" > slickNext() </ button > < button ng-click = 'slickConfig.method.slickAdd("<div>New</div>")' > slickAdd() </ button > < button ng-click = 'slickConfig.method.slickRemove(3)' > slickRemove(3) </ button > < button ng-click = 'slickConfig.method.slickPlay()' > slickPlay() </ button > < button ng-click = 'slickConfig.method.slickPause()' > slickPause() </ button >

Slide data

For change slide content, you have to set ng-if to destroy and init it

controller:

$scope.number = [{ label : 1 }, { label : 2 }, { label : 3 }, { label : 4 }, { label : 5 }, { label : 6 }, { label : 7 }, { label : 8 }]; $scope.numberLoaded = true ; $scope.numberUpdate = function ( ) { $scope.numberLoaded = false ; $scope.numberLoaded = true ; };

html:

< script type = "text/ng-template" id = "tpl.html" > < h3 > {{ i.label }} </ h3 > </ script > < slick ng-if = "numberLoaded" > < div ng-repeat = "i in number" > < div class = "" ng-include = "'tpl.html'" > </ div > </ div > </ slick >

Global config

config([ 'slickCarouselConfig' , function ( slickCarouselConfig ) { slickCarouselConfig.dots = true ; slickCarouselConfig.autoplay = false ; }])

FAQ

Q: After change data, could i keep the current slide index? A: For this directive, this will destroy and init slick when updating data. You could get current index by event. example:

$scope.currentIndex = 0 ; $scope.slickConfig = { event : { afterChange : function ( event, slick, currentSlide, nextSlide ) { $scope.currentIndex = currentSlide; } init : function ( event, slick ) { slick.slickGoTo($scope.currentIndex); } } };

Examples

Now to run the samples in your local machine you just need to run:

grunt serve

so you will start a web server on http://localhost:8000

now acess the folder examples: http://localhost:8000/examples/#/

Creator

@devmark