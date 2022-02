Installation

To install this library, run:

$ npm install angular-prism --save

Usage

Include the required prism theme CSS in your index.html or plug into your build System

< link rel = "stylesheet" href = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/prism/1.6.0/themes/prism-okaidia.min.css" />

Configure your System.config

System.config({ defaultJSExtensions : true , map : { "angular2" : "node_modules/angular2" , "rxjs" : "node_modules/rxjs" , ... "prismjs" : "node_modules/prismjs" "angular-prism" : "node_modules/angular-prism/dist" }, packages : { 'app' : { main : './main.ts' , defaultJSExtensions : 'ts' }, 'prismjs' : { defaultExtension : 'js' }, 'angular-prism' : { main : './angular-prism.js' , defaultExtension : 'js' } } });

and then from your Angular AppModule :

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser' ; import { NgModule } from '@angular/core' ; import { AppComponent } from './app.component' ; import 'prismjs/prism' ; import 'prismjs/components/prism-typescript' ; import { PrismComponent } from 'angular-prism' ; ({ declarations: [ AppComponent, PrismComponent ], imports: [ BrowserModule ], providers: [], bootstrap: [AppComponent] }) export class AppModule { }

and in your component which displays code block

({ selector: 'my-app' , template: ` <div> <prism-block [code]="cssCode" [language]="'css'"></prism-block> </div> ` , }) export class MyComponent { cssCode : string ; constructor ( ) { this .cssCode = `p { color:red; }` ; } }

Development

To generate all *.js , *.js.map and *.d.ts files:

$ npm run tsc

To lint all *.ts files:

$ npm run lint

License

MIT © Vaibhav Bansal