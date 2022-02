This plugin is based on Paul Irish's memory-stats.

Only 3.2Kb (minified version)!

Install

npm i angular-memory-stats --save

Start Chrome with --enable-precise-memory-info

google-chrome -- enable -precise-memory-info -- enable -memory-info /Applications/Google\ Chrome.app/Contents/MacOS/Google\ Chrome -- enable -precise-memory-info -- enable -memory-info

Otherwise the results from performance.memory are bucketed and less useful.

Add the module to your Angular's dependencies

angular. module ( 'yourModule' , [ 'angular-memory-stats' ])

Insert the directive in the dom

< angular-memory-stats > </ angular-memory-stats >

Config

angular-memory-stats is enabled by default, if you wish to disable it use the angularMemoryStatsProvider Provider

angular .module ( 'yourModule' ) .config (function(angularMemoryStatsProvider){ angularMemoryStatsProvider .enable (true); angularMemoryStatsProvider .setCorner ( 'bottomRight' ); angularMemoryStatsProvider .setCss ({ right : '50px' , zIndex : 999999 }); });

Contribute

sudo npm install webpack webpack-dev- server -g npm install webpack-dev- server