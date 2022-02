md5 for Angular.js and Gravatar filter

#How do I add this to my project?

You can download angular-md5 by:

(prefered) Using bower and running bower install angular-md5 --save

Using npm and running npm install angular-md5 --save

Downloading it manually by clicking here to download development unminified version

< body ng-app = "YOUR_APP" ng-controller = "MainCtrl" > < img src = "http://www.gravatar.com/avatar/{{ email | gravatar }}" > < input type = "email" ng-model = "email" placeholder = "Email Address" > {{ message }} </ body > < script src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.10/angular.js" > </ script > < script src = "app/bower_components/angular-md5/angular-md5.js" > </ script > < script > angular.module( 'YOUR_APP' , [ 'angular-md5' , 'controllers' ]); angular.module( 'controllers' , []) .controller( 'MainCtrl' , [ '$scope' , 'md5' , function ($scope, md5) { $scope.$watch( 'email' , function () { $scope.message = 'Your email Hash is: ' + md5.createHash($scope.email || '' ); }); }]); </ script >

MIT