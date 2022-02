A fileupload component based on angular-material design

Setup

The module to be imported is "MatFileUploadModule"

import { NgModule } from '@angular/core' ; import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser' ; import { MatButtonModule } from '@angular/material' ; import { AppComponent } from './app.component' ; import { MatFileUploadModule } from 'angular-material-fileupload' ; ({ imports: [ MatButtonModule, BrowserModule, MatFileUploadModule ], declarations: [ AppComponent ], bootstrap: [ AppComponent ] }) export class AppModule { }

File upload Example

< label for = "singleFile" > Upload file </ label > < input id = "singleFile" type = "file" [ fileUploadInputFor ]= "fileUploadQueue" /> < br > < mat-file-upload-queue # fileUploadQueue [ fileAlias ]= "'file'" [ httpUrl ]= "'http://localhost:8180/jax-rs-jersey-application-sample'" > < mat-file-upload [ file ]= "file" [ id ]= "i" * ngFor = "let file of fileUploadQueue.files; let i = index" > </ mat-file-upload > </ mat-file-upload-queue >

Notes

'fileUploadQueue' is the template input variable which point to the queue. You can see its created in the queue tag (#fileUploadQueue). Basically pointing the input to the queue

fileAlias and httpUrl are input variables which you can bind. 'fileAlias' - as you might guess just the alias of the file. and 'httpUrl' is the url you want to do POST with multipart data.

Drag and drop example

< div [ fileUploadInputFor ]= "fileUploadQueue" class = "upload-drop-zone" > Just drag and drop files here </ div > < div style = "width: 500px" > < mat-file-upload-queue # fileUploadQueue [ fileAlias ]= "'file'" [ httpUrl ]= "'http://localhost:8180/jax-rs-jersey-application-sample'" multiple > < mat-file-upload [ file ]= "file" [ id ]= "i" * ngFor = "let file of fileUploadQueue.files; let i = index" > </ mat-file-upload > </ mat-file-upload-queue > </ div >

Example setting the inputs on mat-file-upload-queue

< div [ fileUploadInputFor ]= "fileUploadQueue3" class = "upload-drop-zone" > Just drag and drop files here </ div > < div style = "width: 500px" > < mat-file-upload-queue # fileUploadQueue3 [ httpUrl ]= "'http://localhost:8080/jax-rs-jersey-application-sample'" fileAlias = "{{ fileAlias }}" [ httpRequestHeaders ]= "httpRequestHeaders" [ httpRequestParams ]= "httpRequestParams" > < mat-file-upload [ file ]= "file" [ id ]= "i" * ngFor = "let file of fileUploadQueue3.files; let i = index" > </ mat-file-upload > </ mat-file-upload-queue > </ div >

