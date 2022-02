An AngularJS module adapting lodash

A fork of angular-underscore

This module exposes lodash's API into angular app's root scope, and provides some filters from lodash.

How to use

Install

After loading angular.js and lodash.js:

< script type = "text/javascript" src = "angular-lodash.js" > </ script >

Load angular-lodash

Load the whole library

angular.module( 'app' , [ 'angular-lodash' ]);

Usecase

uniq

< script type = "text/javascript" > angular.module( 'example' , [ 'angular-lodash' ]); app.controller( 'MainCtrl' , function ($scope) {}); </ script > < body ng-app = "example" > < div ng-controller = "MainCtrl" > < div ng-repeat = "num in [1,1,2,3,4,5,5,6,6,7,7,7,8]|uniq" > {{num}} </ div > </ div > </ body >

pluck

< script type = "text/javascript" > angular.module( 'example' , [ 'angular-lodash' ]); app.controller( 'MainCtrl' , function ($scope) { $scope.exarr = [ { 'name' : 'John' , 'age' : 26 }, { 'name' : 'Bob' , 'age' : 41 }, { 'name' : 'Tom' , 'age' : 32 }, { 'name' : 'Ralph' , 'age' : 17 }, { 'name' : 'Molly' , 'age' : 13 } ]; }); </ script > < body ng-app = "example" > < div ng-controller = "MainCtrl" > < div ng-repeat = "age in exarr|pluck:'age'" > {{age}} </ div > </ div > </ body >

keys