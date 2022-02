A parser that converts Angular source code into an ESTree-compatible form

Install

npm install --save angular-estree-parser @angular/compiler yarn add angular-estree-parser @angular/compiler

Usage

const ngEstreeParser = require ( 'angular-estree-parser' ); const ast = ngEstreeParser.parseBinding( 'a | b:c' );

API

parseAction(input: string): AST for (target)="input"

for parseBinding(input: string): AST for [target]="input"

for parseInterpolation(input: string): AST for {{input}}

for parseTemplateBindings(input: string): AST for *directive="input"

Development

yarn run lint yarn run build yarn run test

License

MIT © Ika