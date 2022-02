Angular Drag to Scroll

Lightweight drag to scroll directive for AngularJS

Try it yourself at: http://jellekralt.github.io/angular-drag-scroll/

Installation

npm: npm install angular-drag-scroll --save

Bower: bower install angular-drag-scroll --save

Download: you can just download the files from Github

Run

Run demo: npm start

Test

Unit tests: npm test

E2E tests: npm test-e2e

Usage

Include ng-drag-scroll.js in your HTML template:

< script src = "angular.js" > </ script > < script src = "ng-drag-scroll.js" > </ script >

Add a dependency to the ng-drag-scroll module in your application.

angular.module( 'MyApp' , [ 'ng-drag-scroll' ]);

Add an attribute to an element with a scrollbar to make the content scrollable. You can use the drag-scroll attribute value to switch the scrolling on/off. The value can be a variable or an expression.

< div drag-scroll = "true" > < p > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a diam lectus. Sed sit amet ipsum mauris. Maecenas congue ligula ac quam viverra nec consectetur ante hendrerit. Donec et mollis dolor. Praesent et diam eget libero egestas mattis sit amet vitae augue. Nam tincidunt congue enim, ut porta lorem lacinia consectetur. Donec ut libero sed arcu vehicula ultricies a non tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ut gravida lorem. Ut turpis felis, pulvinar a semper sed, adipiscing id dolor. Pellentesque auctor nisi id magna consequat sagittis. Curabitur dapibus enim sit amet elit pharetra tincidunt feugiat nisl imperdiet. Ut convallis libero in urna ultrices accumsan. Donec sed odio eros. Donec viverra mi quis quam pulvinar at malesuada arcu rhoncus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. In rutrum accumsan ultricies. Mauris vitae nisi at sem facilisis semper ac in est. </ p > </ div >

Configure

The following attributes can be used to configure the directive:

Axis

Use the axis attribute to lock the dragging to a specific axis. By default, both axes are enabled

< div drag-scroll axis = "x" > < div drag-scroll axis = "y" >

Events

Use the onDragStart and onDragEnd events to call functions whenever the dragging starts or stops

< div drag-scroll onDragStart = "handleDragStart()" onDragEnd = "handleDragEnd()" >

Credits / Inspiration

License

MIT: http://jellekralt.mit-license.org/