This module includes a datetime directive and a parser service.

Features

This module includes: A directive which can simulate datetime input within a text field. A service which can convert a string of date into a Date object, and vice versa.

Support IE8. Note that old browsers (including IE8-11) require babel-polyfill to be installed.

Dependencies

Apart from the formats provided officially, angular-datetime support some new tokens:

ZZ - represent timezone with colon (e.g. +08:00)

Demo

With Angular 1.2.x: https://rawgit.com/eight04/angular-datetime/master/example/demo.html

With Angular 1.5.x: https://rawgit.com/eight04/angular-datetime/master/example/demo-1.5.html

Installation

Via npm:

npm install angular angular-datetime-input --save

require ( "angular-datetime-input" );

Or use pre-built dist:

< script src = "https://unpkg.com/angular-datetime-input" > </ script >

Example

angular.module( "myApp" , [ "datetime" ]); angular.controller( "myController" , function ( datetime ) { var parser = datetime( "yyyy-MM-dd" ); parser.setDate( new Date ); parser.getText(); parser.parse( "2015-01-30" ); parser.getDate(); parser.setTimezone( "+0800" ); parser.setTimezone(); try { parser.parse( "2015-123-456" ); } catch (err) { console .log(err); } });

Check out the demo page for details.

< input type = "text" datetime = "yyyy-MM-dd" ng-model = "myDate" > < input type = "text" datetime = "yyyy-MM-dd" ng-model = "myDate" required > < input type = "text" datetime = "yyyy-MM-dd" ng-model = "myDate" datetime-timezone = "+0300" > < input type = "text" datetime = "yyyy-MM-dd" ng-model = "myDate" min = "Jan 1, 1990" max = "Dec 31, 2050" > < input type = "text" datetime = "yyyy-MM-dd" ng-model = "myDate" datetime-model = "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss" > < input type = "text" datetime = "dd.MM.yyyy" ng-model = "myDate" datetime-separator = "," >

API reference

This module exports:

datetime service - a function to create DatetimeParser object.

service - a function to create DatetimeParser object. datetimePlaceholder constant - a map that define the placeholder of each element.

Just a plain object. Edit it in config phase to specify different placeholder.

Default value:

{ year : "(year)" , yearShort : "(year)" , month : "(month)" , date : "(date)" , day : "(day)" , hour : "(hour)" , hour12 : "(hour12)" , minute : "(minute)" , second : "(second)" , millisecond : "(millisecond)" , ampm : "(AM/PM)" , week : "(week)" }

A function to construct a date parser. format is a string containing date definition tokens defined by Angular: https://docs.angularjs.org/api/ng/filter/date

A parser object which can convert String to Date and vice versa.

Parse text. This method might throw error.

Return formatted text.

Set date and conver date to text.

Return Date object.

These methods are usually used like:

date = parser.parse(text).getDate(); text = parser.setDate(date).getText();

Set the timezone of the parser. timezone is a string matching /[+-]\d{2}:?\d{2}/ .

If timezone is not provided, reset timezone to browser default.

Setting timezone doesn't affect model value but update text.

time = parser.getDate().getTime(); parser.setTimezone(newTimezone); time2 = parser.getDate().getTime(); console .assert(time == time2);

Return true if there is any empty element.

Return true if all elements are set.

Set all elements to empty.

Known issues

2 digit year 'yy' is ambiguous when converting datestring back to date object (Ex. 14 -> 2014, 1914, ...). You should avoid it.

Notes

Some info about getting selection range across all browsers: https://github.com/acdvorak/jquery.caret http://stackoverflow.com/questions/19814465/is-it-possible-to-insert-text-in-textarea-and-update-undo-redo-queue



Changelog