Angular Breadcrumb

Installation

npm install angular-crumbs --save

1. Import the BreadcrumbModule

Import BreadcrumbModule in the NgModule of your application.

import {BrowserModule} from "@angular/platform-browser" ; import {NgModule} from '@angular/core' ; import {BreadcrumbModule} from 'angular-crumbs' ; ({ imports: [ BrowserModule, BreadcrumbModule ], bootstrap: [AppComponent] }) export class AppModule {}

2. Set breadcumbs in app.routes

export const rootRouterConfig: Routes = [ { path : '' , redirectTo : 'home' , pathMatch : 'full' }, { path : 'home' , ..., data : { breadcrumb : 'Home' }}, { path : 'about' , ..., data : { breadcrumb : 'About' }}, { path : 'github' , ..., data : { breadcrumb : 'GitHub' }, children : [ { path : '' , ...}, { path : ':org' , ..., data : { breadcrumb : 'Repo List' }, children : [ { path : '' , ...}, { path : ':repo' , ..., data : { breadcrumb : 'Repo' }} ] }] } ];

Import the style.css into your web page

into your web page Add <breadcrumb></breadcrumb> tag in template of your application component.

Customization

Template Customization

You can BYO template using the breadcrumb's ng-content transclude.

bootstrap breadcrumb:

< breadcrumb # parent > < ol class = "breadcrumb" > < ng-template ngFor let-route [ ngForOf ]= "parent.breadcrumbs" > < li * ngIf = "!route.terminal" class = "breadcrumb-item" > < a href = "" [ routerLink ]= "[route.url]" > {{ route.displayName }} </ a > </ li > < li * ngIf = "route.terminal" class = "breadcrumb-item active" aria-current = "page" > {{ route.displayName }} </ li > </ ng-template > </ ol > </ breadcrumb >

@angular/material breadcrumb

< breadcrumb # parent > < span class = "breadcrumb" * ngFor = "let route of parent.breadcrumbs" > < a mat-button * ngIf = "!route.terminal" href = "" [ routerLink ]= "[route.url]" > {{ route.displayName }} </ a > < a mat-button * ngIf = "route.terminal" > {{ route.displayName }} </ a > </ span > </ breadcrumb >

primeng breadcrumb

< p-breadcrumb [ model ]= "breadcrumbs" > </ p-breadcrumb >

export class AppComponent { breadcrumbs: MenuItem[]; constructor ( private breadcrumbService: BreadcrumbService ) { } ngOnInit() { this .breadcrumbService.breadcrumbChanged.subscribe( crumbs => { this .breadcrumbs = crumbs.map( c => this .toPrimeNgMenuItem(c)); }); } private toPrimeNgMenuItem(crumb: Breadcrumb) { return <MenuItem>{ label: crumb.displayName, url: `# ${crumb.url} ` } } }

Use BreadcrumbService to set the breadcrumb description dynamically. See full demo example

ngOnInit() { ... this .github .getRepoForOrg( this .org, this .repo) .subscribe( repoDetails => { ... this .breadcrumbService.changeBreadcrumb( this .route.snapshot, repoDetails.name); }); ... }

Dynamic page titles

Use BreadcrumbService to subscribe to breadcrumb changes. See full demo example

ngOnInit() { this .breadcrumbService.breadcrumbChanged.subscribe( ( crumbs ) => { this .titleService.setTitle( this .createTitle(crumbs)); }); }

License

MIT