About

This project provide a scheduler view component for mattlewis92/angular-calendar.

Getting Started

Install

NPM

npm install angular-calendar-scheduler date-fns --save

Yarn

yarn add angular-calendar-scheduler date-fns

Include Component

Import

import { CalendarModule } from 'angular-calendar' ; import { SchedulerModule } from 'angular-calendar-scheduler' ; ({ ... imports: [ ..., CalendarModule.forRoot(), SchedulerModule.forRoot({ locale: 'en' , headerDateFormat: 'daysRange' }), ... ], ... }) class AppModule { }

Usage

import { CalendarView, CalendarDateFormatter, DateAdapter } from 'angular-calendar' ; import { ... } from 'angular-calendar-scheduler' ; ({ selector: 'app-component' , templateUrl: './app.component.html' , styleUrls: [ './app.component.scss' ], providers: [{ provide: CalendarDateFormatter, useClass: SchedulerDateFormatter }] }) export class AppComponent implements OnInit { title = 'Angular Calendar Scheduler Demo' ; CalendarView = CalendarView; view: CalendarView = CalendarView.Week; viewDate: Date = new Date (); viewDays: number = DAYS_IN_WEEK; refresh: Subject< any > = new Subject(); locale: string = 'en' ; hourSegments: number = 4 ; weekStartsOn: number = 1 ; startsWithToday: boolean = true ; activeDayIsOpen: boolean = true ; excludeDays: number [] = []; weekendDays: number [] = [ 0 , 6 ]; dayStartHour: number = 6 ; dayEndHour: number = 22 ; minDate: Date = new Date (); maxDate: Date = endOfDay(addMonths( new Date (), 1 )); dayModifier: Function ; hourModifier: Function ; segmentModifier: Function ; eventModifier: Function ; prevBtnDisabled: boolean = false ; nextBtnDisabled: boolean = false ; actions: CalendarSchedulerEventAction[] = [ { when: 'enabled' , label: '<span class="valign-center"><i class="material-icons md-18 md-red-500">cancel</i></span>' , title: 'Delete' , onClick: (event: CalendarSchedulerEvent): void => { console .log( 'Pressed action \'Delete\' on event ' + event.id); } }, { when: 'disabled' , label: '<span class="valign-center"><i class="material-icons md-18 md-red-500">autorenew</i></span>' , title: 'Restore' , onClick: (event: CalendarSchedulerEvent): void => { console .log( 'Pressed action \'Restore\' on event ' + event.id); } } ]; events: CalendarSchedulerEvent[]; (CalendarSchedulerViewComponent) calendarScheduler: CalendarSchedulerViewComponent; constructor ( (LOCALE_ID) locale: string , private appService: AppService, private dateAdapter: DateAdapter ) { this .locale = locale; this .dayModifier = ((day: SchedulerViewDay): void => { if (! this .isDateValid(day.date)) { day.cssClass = 'cal-disabled' ; } }).bind( this ); this .hourModifier = ((hour: SchedulerViewHour): void => { if (! this .isDateValid(hour.date)) { hour.cssClass = 'cal-disabled' ; } }).bind( this ); this .segmentModifier = ((segment: SchedulerViewHourSegment): void => { if (! this .isDateValid(segment.date)) { segment.isDisabled = true ; } }).bind( this ); this .eventModifier = ((event: CalendarSchedulerEvent): void => { event.isDisabled = ! this .isDateValid(event.start); }).bind( this ); this .dateOrViewChanged(); } ngOnInit(): void { this .appService.getEvents( this .actions) .then( ( events: CalendarSchedulerEvent[] ) => this .events = events); } viewDaysOptionChanged(viewDays: number ): void { console .log( 'viewDaysOptionChanged' , viewDays); this .calendarScheduler.setViewDays(viewDays); } changeDate(date: Date ): void { console .log( 'changeDate' , date); this .viewDate = date; this .dateOrViewChanged(); } changeView(view: CalendarView): void { console .log( 'changeView' , view); this .view = view; this .dateOrViewChanged(); } dateOrViewChanged(): void { if ( this .startsWithToday) { this .prevBtnDisabled = ! this .isDateValid(subPeriod( this .dateAdapter, CalendarView.Day , this .viewDate, 1 )); this .nextBtnDisabled = ! this .isDateValid(addPeriod( this .dateAdapter, CalendarView.Day , this .viewDate, 1 )); } else { this .prevBtnDisabled = ! this .isDateValid(endOfPeriod( this .dateAdapter, CalendarView.Day , subPeriod( this .dateAdapter, CalendarView.Day , this .viewDate, 1 ))); this .nextBtnDisabled = ! this .isDateValid(startOfPeriod( this .dateAdapter, CalendarView.Day , addPeriod( this .dateAdapter, CalendarView.Day , this .viewDate, 1 ))); } if ( this .viewDate < this .minDate) { this .changeDate( this .minDate); } else if ( this .viewDate > this .maxDate) { this .changeDate( this .maxDate); } } private isDateValid(date: Date ): boolean { return date >= this .minDate && date <= this .maxDate; } viewDaysChanged(viewDays: number ): void { console .log( 'viewDaysChanged' , viewDays); this .viewDays = viewDays; } dayHeaderClicked(day: SchedulerViewDay): void { console .log( 'dayHeaderClicked Day' , day); } hourClicked(hour: SchedulerViewHour): void { console .log( 'hourClicked Hour' , hour); } segmentClicked(action: string , segment: SchedulerViewHourSegment): void { console .log( 'segmentClicked Action' , action); console .log( 'segmentClicked Segment' , segment); } eventClicked(action: string , event: CalendarSchedulerEvent): void { console .log( 'eventClicked Action' , action); console .log( 'eventClicked Event' , event); } eventTimesChanged({ event, newStart, newEnd }: SchedulerEventTimesChangedEvent): void { console .log( 'eventTimesChanged Event' , event); console .log( 'eventTimesChanged New Times' , newStart, newEnd); let ev = this .events.find( e => e.id === event.id); ev.start = newStart; ev.end = newEnd; this .refresh.next(); } }

... < select # viewDayOptionSelect class = "form-control" [ ngModel ]= "viewDays" ( change )= "viewDaysOptionChanged(viewDayOptionSelect.value)" > < option [ value ]= "1" > One day </ option > < option [ value ]= "3" > Three days </ option > < option [ value ]= "7" > One week </ option > </ select > ... < calendar-scheduler-view * ngSwitchCase = "CalendarView.Week" [ viewDays ]= "viewDays" [ viewDate ]= "viewDate" [ events ]= "events" [ locale ]= "locale" [ responsive ]= "true" [ weekStartsOn ]= "weekStartsOn" [ excludeDays ]= "excludeDays" [ startsWithToday ]= "startsWithToday" [ hourSegments ]= "hourSegments" [ dayStartHour ]= "dayStartHour" [ dayEndHour ]= "dayEndHour" [ dayModifier ]= "dayModifier" [ hourModifier ]= "hourModifier" [ segmentModifier ]= "segmentModifier" [ eventModifier ]= "eventModifier" [ showEventActions ]= "true" [ showSegmentHour ]= "true" [ zoomEventOnHover ]= "true" ( viewDaysChanged )= "viewDaysChanged($event)" ( dayHeaderClicked )= "dayHeaderClicked($event.day)" ( hourClicked )= "hourClicked($event.hour)" ( segmentClicked )= "segmentClicked('Clicked', $event.segment)" ( eventClicked )= "eventClicked('Clicked', $event.event)" ( eventTimesChanged )= "eventTimesChanged($event)" [ refresh ]= "refresh" > </ calendar-scheduler-view > ...

License

This software is released under the MIT license. See LICENSE for more details.