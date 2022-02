Encapsulation of Nick Galbreath's base64.js library for AngularJS

For Base64 encoding which supports UTF8 see angular-utf8-base64

Installation

Bower

bower install angular-base64

NB: The ngBase64 bower package is deprecated due to camel casing issues on case-sensitive file systems.

< script src = "bower_components/angular-base64/angular-base64.js" > </ script >

NPM

npm i angular-base64

Usage

angular .module( 'myApp' , [ 'base64' ]) .controller( 'myController' , [ '$base64' , '$scope' , function ( $base64, $scope ) { $scope.encoded = $base64.encode( 'a string' ); $scope.decoded = $base64.decode( 'YSBzdHJpbmc=' ); }]);

Requiring NPM module when using Browserify

angular .module( 'myApp' , [ require ( 'angular-base64' ) ]) .controller( 'myController' , [ '$base64' , '$scope' , function ( $base64, $scope ) { $scope.encoded = $base64.encode( 'a string' ); $scope.decoded = $base64.decode( 'YSBzdHJpbmc=' ); }]);

Unicode

You can encode unicode strings using base64 as described here.

angular .module( 'myApp' , [ 'base64' ]) .controller( 'myUnicodeController' , [ '$base64' , '$scope' , function ( $base64, $scope ) { $scope.encoded = $base64.encode( unescape ( encodeURIComponent ( '✓ a string' ))); $scope.decoded = decodeURIComponent ( escape ($base64.decode( '4pyTIGEgc3RyaW5n' ))); }]);

URL Safety

If you want to transmit a base64 encoded string in a url you must make it "URL safe" by encoding it with encodeURIComponent .

var base64EncodedString = $base64.encode( 'a string' ); var urlSafeBase64EncodedString = encodeURIComponent (base64EncodedString);

To decode the above string use decodeURIComponent , then decode .