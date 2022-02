Baidu Maps for Angular.

npm install angular-baidu-maps --save

把 AbmModule 模块导入到你项目中。

import { AbmModule } from 'angular-baidu-maps' ; ({ imports: [ BrowserModule, AbmModule.forRoot({ apiKey: '' }) ], declarations: [AppComponent], bootstrap: [AppComponent] }) export class AppModule { }

地图组件

< abm-map # map [ options ]= "options" ( ready )= "onReady($event)" style = "height: 300px;" > </ abm-map >

街景组件

< abm-panorama # map [ options ]= "options" ( ready )= "onReady($event)" style = "height: 500px;" > </ abm-panorama >

默认自动异步加载 js 类库,所以只需要在 NgModule 提供 api key 就可以立即使用了。 options 等同百度地图 new BMap.Map(mapContainer, options) 。

我精力有限,而如果真要以Angular的角度去开发百度地图工作量非常大,所以放弃过度性封装。正因为如此,所以您在注册事件的时候还是要认真一点。

因此,我建议,当你需要注册一个地图的 click 事件时:

map.addEventListener( 'click' , this ._click.bind( this ));

与之相对应,一定要在 ngOnDestroy 对事件的销毁:

ngOnDestroy(): void { this ._map.removeEventListener( 'click' , this ._click.bind( this )); }

当然,这里还有一些关于覆盖物相关里面涉及的事件,也一并做相应的销毁处理。

很抱歉,如果你在使用 angular-baidu-maps 的时候请认真阅读;但如果你希望一个简单又不得不在几个简单的页面中使用百度地图的话,那么这个插件会是很好的选择。

AqmConfig

名称 类型 默认值 描述 apiKey string - APP KEY 必填项 apiHostAndPath string map.qq.com/api/js - apiCallback string angularQQMapsLoader API异步加载回调函数名 apiVersion string 3.0 API版本号 apiProtocol http,https,file,auto auto API 请求协议 mapOptions Object - 默认地图配置项,等同于MapOptions 对象规范 panoramaOptions Object - 默认全景配置项,等同于PanoramaOptions 对象规范 libraries string[] - 其他类库地址,例如 BMapLib 就需要引入: ['//api.map.baidu.com/library/RectangleZoom/1.2/src/RectangleZoom_min.js']

