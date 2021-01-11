amWiki 是一款由 JS 开发、依赖 Atom 或 Nodejs-Npm 的 Markdown 轻量级前端化开源文库系统。
amWiki 致力于让大家可以更简单、更便捷的建设个人和团队文库！
.md 格式保存本地文件
amWiki 可以同时在 Atom 编辑器和 nodejs npm 的命令行两个平台工作，两个平台的工作相互独立，但所创建的文库却可以相互共用
（PS：对这两个平台的依赖都是编辑需求而不是服务器需求，amWiki 创建的文库是纯静态 html，可以布置到任意服务器）
amWiki-1.x.x 改为
amWiki
amWiki -> 找到 amWiki 并 Install
apm install amWiki（第三字母 W 大写）
Add Project Folder 添加一个项目文件夹
config.json 的文件
npm install -g amwiki（第三字母 w 小写）
amwiki create 创建文库
amwiki help 查看帮助
更多详细功能与使用介绍请前往: [ amWiki 官网文档中心：amwiki.org/doc/ ]
(amWiki 的文档由项目自身创建与维护)