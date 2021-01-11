amWiki 轻文库



amWiki 是一款由 JS 开发、依赖 Atom 或 Nodejs-Npm 的 Markdown 轻量级前端化开源文库系统。

amWiki 致力于让大家可以更简单、更便捷的建设个人和团队文库！

[fork amWiki on Github]

GitHub:





APM:



NPM:



amWiki 的优势

文档系统采用 markdown 语法

不用数据库，文档使用 .md 格式保存本地文件

格式保存本地文件 无需服务端开发，只需支持 http 静态访问网页空间

一键创建新的文库

自动更新文库导航目录

支持多级目录

支持截图直接粘帖为本地 png 并插入当前 markdown

文档web端自适应显示，适合所有平台

支持接口文档自动抓取内容生成简单的ajax测试

无需服务端的全文库标题内容搜索与计分排序

... (更多内容期待您的发现)

安装 amWiki

amWiki 可以同时在 Atom 编辑器和 nodejs npm 的命令行两个平台工作，两个平台的工作相互独立，但所创建的文库却可以相互共用

（PS：对这两个平台的依赖都是编辑需求而不是服务器需求，amWiki 创建的文库是纯静态 html，可以布置到任意服务器）

作为 Atom 插件安装

下载 Github 开源文本编辑器 Atom，并安装 安装 Atom 插件 amWiki，并在完成后重启 Atom 前往 Github 的 amWiki版本发布页 下载最新版压缩包，解压到 C:\Users\Administrator.atom\packages，并将文件夹名 amWiki-1.x.x 改为 amWiki

改为 或者，Atom 菜单，File -> Setting -> Install -> 搜索 amWiki -> 找到 amWiki 并 Install

-> 找到 amWiki 并 Install 或者，在 cmd 或终端中命令： apm install amWiki （第三字母 W 大写） 在 Atom 菜单，File -> Add Project Folder 添加一个项目文件夹 在此文件夹下创建一个名为 config.json 的文件 在 Atom 菜单，amWiki轻文库 -> 通过“config.json”创建新文库

作为 nodejs 全局模块安装

下载 nodejs 并安装 执行命令： npm install -g amwiki （第三字母 w 小写） cd 到某个文件夹，通过命令 amwiki create 创建文库 通过命令 amwiki help 查看帮助

amWiki 教程 & 文档

更多详细功能与使用介绍请前往: [ amWiki 官网文档中心：amwiki.org/doc/ ]

(amWiki 的文档由项目自身创建与维护)

更新日志

QQ群 347125653

amWiki 版本更新日志