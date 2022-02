High level AMP Message implementation for manipulating, encoding and decoding AMP messages.

Installation

npm install amp-message

Example

Encoding a message:

var Message = require ( 'amp-message' ); var msg = new Message; console .log(msg.toBuffer()); msg.push( 'foo' ); msg.push( 'bar' ); msg.push( 'baz' ); console .log(msg.toBuffer()); msg.push({ foo : 'bar' }); console .log(msg.toBuffer()); msg.push(Buffer.from( 'image data' )); console .log(msg.toBuffer());

Decoding a message:

var Message = require ( '..' ); var msg = new Message; msg.push( 'foo' ) msg.push({ hello : 'world' }) msg.push(Buffer.from( 'hello' )) var other = new Message(msg.toBuffer()); console .log(other.shift()); console .log(other.shift()); console .log(other.shift());

API

Message

Initialize an empty message.

Decode the buffer AMP message to populate the Message .

Initialize a messeage populated with args .

License

MIT