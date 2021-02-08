AmoCRM

Javascript библиотека для работы с AmoCRM

Данная версия библиотеки поддерживает OAuth авторизацию и использует адреса AmoCRM API v4.

Поблагодарить можно тут

Изменения в 2.x.x по сравнению с 1.x.x

Поддержка AmoCRM API v4 Поддержка OAuth Поддержка метода PATCH Расширенная информация об ответе (статус ответа, время ответа и т.д)

Если вам нужна поддержка AmoCRM API v2, используйте версии 1.x.x данного пакета.

Установка

npm install amocrm-js

Подключение к CRM

Подключение возможно:

По заранее известному коду авторизации (например, с помощью упрощённой авторизации) С помощью встроенного OAuth-сервера (см. пример ниже)

Что такое OAuth и как всё настроить?

Я снял для вас отдельное видео, ознакомьтесь с основами работы нового протокола и библиотеки: https://youtu.be/eK7xYAbxJHo

Код авторизации известен

Его можно получить с помощью упрощенной авторизации или самостоятельно написанного обработчика адреса интеграции (redirectUri).

const AmoCRM = require ( 'amocrm-js' ); const crm = new AmoCRM({ domain : 'domain' , auth : { client_id : 'clientId' , client_secret : 'clientSecret' , redirect_uri : 'redirectUri' , code : 'code' }, });

Встроенный OAuth-сервер

В AmoCRM API у кода авторизации есть особенность: его можно использовать только один раз для получения токена. Последующие запросы на получение токена будут выдавать ошибку.

Чтобы облегчить процесс получения токена, в данный пакет встроен OAuth-сервер, который может обрабатывать указанный адрес перенаправления.

Пример настройки без параметра code:

const AmoCRM = require ( 'amocrm-js' ); const crm = new AmoCRM({ domain : 'domain' , auth : { client_id : 'clientId' , client_secret : 'clientSecret' , redirect_uri : 'redirectUri' , server : { port : 3000 } }, });

Как выглядит процесс авторизации:

Сервер ожидает перехода пользователя по адресу: crm.connection.getAuthUrl(mode) При успешном переходе пользователь перенаправляется на {redirectUri}, заданный в интеграции Сервер авторизации перехватывает запрос на {redirectUri} (как это сделать, описано ниже), извлекает код авторизации и с помощью crm.connection.setCode(code) автоматически получает токен для работы

Использование в целях разработки

Один из простых способ разработки интеграции: библиотека-сервис ngrok. Пакет перенаправляет трафик с вашего компьютера на заданный публичный IP, который можно задать в адресе интеграции.

После установки пакета:

Выполните в терминале команду: ngrok http 3001 Полученный в результат адрес вида https://311e923c5281.ngrok.io указываем в настройках интеграции AmoCRM В настройках указываем номер порта (в нашем примере 3001) и полученный ngrok-адрес в {auth.redirect_uri} Получаем адрес ссылке, по которой необходимо будет перейти через crm.connection.getAuthUrl() Переходим по ссылке, после этого код автоматически установится и библиотека запросит новый токен

Пример настроек:

const crm = new AmoCRM({ auth : { redirect_uri : 'https://311e923c5281.ngrok.io' , server : { port : 3001 } }, });

Разработка на production-сервере

Для работы сервера авторизации на «боевом» хостинге ему нужно выполнение условий:

Публичный IP-адрес, на котором находится проект Порт сервера авторизации, указанный в настройках данной библиотеки (auth.server.port), открыт для внешних подключений или работает прокси-переадресация в настройках виртуального хоста.

После остаётся только заменить адрес {redirectUri} на адрес вашего хоста в настройках библиотеки и интеграции.

Запросы к порталу

С указанием метода:

const response = await crm.request( 'GET' , '/api/v4/account' ); console .log( response.data ); console .log( response.info ); console .log( response.info.statusCode );

Методы crm.request: get, post, patch

const response = await crm.request.get( '/api/v4/contacts' )

const response = await crm.request .post( '/api/v4/contacts' , [ { name : "Walter White" , request_id : 143 , } ] )

const response = await crm.request .patch( '/api/v4/leads' , [ { "id" : 54886 , "pipeline_id" : 47521 , "status_id" : 143 , "date_close" : 1589297221 , "loss_reason_id" : 7323 , "updated_by" : 0 } ] )

OAuth

Клиент автоматически получает новый токен по истечению старого (при необходимости).

Методы:

crm.connection.setCode(code) - устанавливает код авторизации и получает токен авторизации. crm.connection.refreshToken() - получает новый токен на основе текущего (по полю refresh_token). Вызывается автоматически при необходимости обновления. crm.connection.getAuthUrl(mode) - возвращает адрес ссылки, по которой должен перейти пользователь. Параметр mode отвечает за обработку запроса на Redirect URI. В случае popup – окно авторизации будет закрыто, а переход на Redirect URI будет выполнен в основном окне. В случае передачи значения post_message – перенаправление произойдет в окне, которое было открыто, после обработки кода авторизации вам нужно закрыть окно crm.connection.setState(state) - задаёт произвольную строку состояния (используется для проверки подлинности во встроенном сервере авторизации) crm.connection.getState(state) - возвращает строку состояния crm.connection.getToken() - возвращает текущий токен авторизации crm.connection.setToken( token ) - задаёт токен авторизации. Токен должен включать поле expires_at (timestamp, когда токен истечёт)

Работа с событиями

В настоящий момент доступны следующие события:

connection:beforeConnect connection:beforeFetchToken connection:beforeRefreshToken connection:checkToken connection:authError connection:connected connection:error connection:newToken

Добавление обработчика:

crm.on( 'connection:error' , () => console .log( 'Ошибка соединения' ));

Удаление обработчика:

const handler = () => console .log( 'Ошибка соединения' ); crm.on( 'connection:error' , handler ); crm.off( 'connection:error' , handler ); crm.off( 'connection:error' ); crm.off();

Сохранение авторизации между сессиями

Может быть полезным сохранять авторизацию между запусками приложения. Для этого есть событие connection:newToken , в которое приходит новый токен при каждом сохранении.

Этот токен можно сохранять куда вам удобно (БД, файлы и тд). При инициализации соединения можно заранее установить токен для восстановления авторизации: crm.connection.setToken( currentToken )

Ниже пример реализации через сохранение в файл token.json который лежит рядом со скриптом

crm.on( 'connection:newToken' , response => { fs.writeFileSync( './token.json' , JSON .stringify( response.data )); }); try { const currentToken = require ( './token.json' ); crm.connection.setToken( currentToken ); } catch (e) { }

Доска почёта

Спасибо @amorev, @maxism за вклад в разработку этого проекта

Отдельная благодарность @dmitrytemlead за возможность протестировать библиотеку в стороннем проекте