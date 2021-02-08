Javascript библиотека для работы с AmoCRM
Данная версия библиотеки поддерживает OAuth авторизацию и использует адреса AmoCRM API v4.
Если вам нужна поддержка AmoCRM API v2, используйте версии 1.x.x данного пакета.
npm install amocrm-js
Подключение возможно:
Я снял для вас отдельное видео, ознакомьтесь с основами работы нового протокола и библиотеки: https://youtu.be/eK7xYAbxJHo
Его можно получить с помощью упрощенной авторизации или самостоятельно написанного обработчика адреса интеграции (redirectUri).
const AmoCRM = require( 'amocrm-js' );
const crm = new AmoCRM({
// логин пользователя в портале, где адрес портала domain.amocrm.ru
domain: 'domain', // может быть указан полный домен вида domain.amocrm.ru, domain.amocrm.com
/*
Информация об интеграции (подробности подключения
описаны на https://www.amocrm.ru/developers/content/oauth/step-by-step)
*/
auth: {
client_id: 'clientId', // ID интеграции
client_secret: 'clientSecret', // Секретный ключ
redirect_uri: 'redirectUri', // Ссылка для перенаправления
code: 'code' // Код авторизации
},
});
В AmoCRM API у кода авторизации есть особенность: его можно использовать только один раз для получения токена. Последующие запросы на получение токена будут выдавать ошибку.
Чтобы облегчить процесс получения токена, в данный пакет встроен OAuth-сервер, который может обрабатывать указанный адрес перенаправления.
Пример настройки без параметра code:
const AmoCRM = require( 'amocrm-js' );
const crm = new AmoCRM({
// логин пользователя в портале, где адрес портала domain.amocrm.ru
domain: 'domain', // может быть указан полный домен вида domain.amocrm.ru, domain.amocrm.com
/*
Информация об интеграции (подробности подключения
описаны на https://www.amocrm.ru/developers/content/oauth/step-by-step)
*/
auth: {
client_id: 'clientId', // ID интеграции
client_secret: 'clientSecret', // Секретный ключ
redirect_uri: 'redirectUri', // Ссылка для перенаправления,
server: {
// порт, на котором запустится сервер авторизации
port: 3000
}
},
});
Как выглядит процесс авторизации:
Один из простых способ разработки интеграции: библиотека-сервис ngrok. Пакет перенаправляет трафик с вашего компьютера на заданный публичный IP, который можно задать в адресе интеграции.
После установки пакета:
ngrok http 3001
Пример настроек:
const crm = new AmoCRM({
// ...
auth: {
// ...
redirect_uri: 'https://311e923c5281.ngrok.io',
server: {
port: 3001
}
},
});
Для работы сервера авторизации на «боевом» хостинге ему нужно выполнение условий:
После остаётся только заменить адрес {redirectUri} на адрес вашего хоста в настройках библиотеки и интеграции.
С указанием метода:
const response = await crm.request( 'GET', '/api/v4/account' );
// возвращает тело ответа
console.log( response.data );
/*
Возвращает расширенную информацию об ответе -
экземпляр http.ServerResponse:
https://nodejs.org/api/http.html#http_class_http_serverresponse
*/
console.log( response.info );
// к примеру, HTTP-статус ответа операции
console.log( response.info.statusCode );
Методы crm.request: get, post, patch
const response = await crm.request.get( '/api/v4/contacts')
const response = await crm.request
.post( '/api/v4/contacts',
[
{
name: "Walter White",
request_id: 143,
// другие поля ...
}
]
)
const response = await crm.request
.patch( '/api/v4/leads',
[
{
"id": 54886,
"pipeline_id": 47521,
"status_id": 143,
"date_close": 1589297221,
"loss_reason_id": 7323,
"updated_by": 0
}
]
)
Клиент автоматически получает новый токен по истечению старого (при необходимости).
Методы:
В настоящий момент доступны следующие события:
Добавление обработчика:
crm.on( 'connection:error', () => console.log( 'Ошибка соединения' ));
Удаление обработчика:
const handler = () => console.log( 'Ошибка соединения' );
crm.on( 'connection:error', handler );
// удалить конкретный обработчик
crm.off( 'connection:error', handler );
// удалить все обработчики конкретного события
crm.off( 'connection:error' );
// удалить все обработчики всех событий
crm.off();
Может быть полезным сохранять авторизацию между запусками приложения. Для этого есть событие
connection:newToken, в которое приходит новый токен при каждом сохранении.
Этот токен можно сохранять куда вам удобно (БД, файлы и тд). При инициализации соединения можно заранее установить токен для восстановления авторизации:
crm.connection.setToken( currentToken )
Ниже пример реализации через сохранение в файл token.json который лежит рядом со скриптом
crm.on( 'connection:newToken', response => {
fs.writeFileSync( './token.json', JSON.stringify( response.data ));
});
try {
const currentToken = require( './token.json' );
crm.connection.setToken( currentToken );
} catch (e) {
// Token file not found
}
Спасибо @amorev, @maxism за вклад в разработку этого проекта
Отдельная благодарность @dmitrytemlead за возможность протестировать библиотеку в стороннем проекте