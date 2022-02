##Amazon S3 url signer

Module to sign urls to allow access to the private resources in the S3

###To install

npm install amazon-s3-url-signer

###Use example

var sig= require ( 'amazon-s3-url-signer' ); var bucket1 = sig.urlSigner( 'my key' , 'my secret' ); var bucket2 = sig.urlSigner( 'my key2' , 'my secret2' ); var url1 = bucket1.getUrl( 'GET' , 'somefile.png' , 'mybucket' , 10 ); var url2 = bucket2.getUrl( 'PUT' , '/somedir/somefile.png' , 'mybucketonotheraccount' , 100 );

For other regions

var bucket = sig.urlSigner(accessKeyId, secretAccessKey, { host : 's3-eu-west-1.amazonaws.com' });

###Local test

If you want to test without an s3 acount you can use https://github.com/jubos/fake-s3.

sudo apt-get install rubygems sudo gem install fakes3 -- no -rdoc -- no -ri mkdir s3_files fakes3 -r s3_files -p 1234

Now a fakes3 server is started. Now we will generate an S3 URL, and push a file to it.

var s3 = require ( './index' ); var putUrl = s3.urlSigner( 123 , 'abc' , { host : 'mymachine.me' , port : 1234 }).getUrl( 'PUT' , 'toto.json' , 'my_bucket' , 600 ); console .log(putUrl);

The generated S3 url is:

http :

Now you can use this URL with curl

curl --upload-file package .json "http://mymachine.me:1234/my_bucket/toto.json?Expires=1352966881&AWSAccessKeyId=123&Signature=FDs%2Buf0hXskY1%2BUj4A7S4wHFx20%3D"

Or with request

var fs = require ( 'fs' ); var request = require ( 'request' ); fs.createReadStream( 'file.json' ).pipe(request.put( "http://mymachine.me:1234/my_bucket/toto.json?Expires=1352966881&AWSAccessKeyId=123&Signature=FDs%2Buf0hXskY1%2BUj4A7S4wHFx20%3D" ))

Or with any http client you like :)

Thank to @Filirom1 for local server changes