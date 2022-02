Amazon Product Api (Unofficial)

Very useful tool that is able to extract almost same amount of data as the official Amazon Product API

If you like this tool then please Star it

Features

Extract product data from the search result(by category, by country)

Extract lots of signle product data by using ASIN id

Extract product reviews data by using ASIN id

Extract list of categories

Is supporting all available Amazon Marketplaces

Sort result by sponsored products only

Sorts result by discounted products only

Result can be saved to the JSON/CSV files

You can scrape up to 500 produtcs and 1000 reviews

Product List Review List

Note:

Empty parameter = empty value

Possible errors

If there will be let me know

Installation

Install from NPM

$ npm i -g amazon-buddy

Install from YARN

$ yarn global add amazon-buddy

USAGE

Terminal

$ amazon-buddy -- help Usage: amazon-buddy < command > [options] Commands: amazon-buddy products collect products by using keyword amazon-buddy reviews [id] collect reviews from product by using ASIN id amazon-buddy asin [id] single product details amazon-buddy categories get list of categories amazon-buddy countries get list of countries Options: -- help , -h help [boolean] --version Show version number [boolean] --async, -a Number of async tasks [string] [default: "5" ] --keyword, -k Amazon search keyword ex. 'Xbox one' [string] [default: "" ] --number, -n Number of products to scrape. Maximum 100 products or 300 reviews [number] [default: 20] --filetype Type of the output file where the data will be saved. 'all' - save data to the 'json' and 'csv' files [choices: "csv" , "json" , "all" , "" ] [default: "csv" ] --sort If searching for the products then the list will be sorted by the higher score(number of reviews*rating). If searching for the reviews then they will be sorted by the rating. [boolean] [default: false ] --discount, -d Scrape only products with the discount [boolean] [default: false ] --sponsored Scrape only sponsored products [boolean] [default: false ] --min-rating Minimum allowed rating [number] [default: 1] --max-rating Maximum allowed rating [number] [default: 5] --country In ISO 3166 (Alpha-2 code) format. To get available list of countries type and use (index) from the shown table as value: amazon-buddy countries [string] [default: "US" ] --category To get available list of categories type and use (index) from the shown table as value: amazon-buddy categories [string] [default: "aps" ] --random-ua Randomize user agent version. This helps to prevent request blocking from the amazon side [boolean] [default: false ] --user-agent Set custom user-agent [string] [default: "" ] --timeout, -t Timeout between requests. Timeout is set in mls: 1000 mls = 1 Examples: amazon-buddy products -k 'Xbox one' amazon-buddy products -k 'Xbox one' --country 'GB' amazon-buddy reviews B01GW3H3U8 amazon-buddy asin B01GW3H3U8 amazon-buddy categories amazon-buddy countries

Example 1

Scrape 40 producs from the amazon search result by using keyword "vacume cleaner" and save result to the CSV file

$ amazon-buddy products -k 'vacume cleaner' -n 40 --filetype csv

Output: 1552945544582_products.csv

Example 2

Scrape 40 producs from the amazon search result by using keyword "vacume cleaner" and display raw result in the terminal

$ amazon-buddy products -k 'vacume cleaner' -n 40 --filetype ''

Example 3

Scrape 40 producs from the amazon search result by using keyword "vacume cleaner" from the Amazon.NL(Netherlands) and display raw result in the terminal

$ amazon-buddy products -k 'vacume cleaner' -n 40 --filetype '' --country NL

Example 4

Scrape 40 producs from the amazon search result from the category "Apps & Games" by using keyword "games" from the Amazon.ES(SPAIN) and display raw result in the terminal

$ amazon-buddy products -k 'games' -n 40 --filetype '' --country ES --category mobile-apps

Example 5

Scrape 100 reviews from a product by using ASIN. NOTE: ASIN is a uniq amazon product ID, it can be found in product URL or if you have scraped product list with our tool you will find it in the CSV/JSON files

$ amazon-buddy reviews B01GW3H3U8 -n 100

Output: reviews(B01GW3H3U8)_1589470878252

Example 6

Scrape 300 producs from the "xbox one" keyword with rating minimum rating 3 and maximum rating 4 and save everything to the CSV file

$ amazon-buddy products -k 'xbox one' -n 300 --min-rating 3 --max-rating 4

Output: 1552945544582_products.csv

Example 7

Show list of all available countries

$ amazon-buddy countries

Output:

Example 7

Show list of all available categories from the Amazon.CO.UK

$ amazon-buddy categories --country GB

Output:

Module

Methods

.products() - product search .reviews() - reviews search .asin() - single product details .categories() - available categories

Example

const amazonScraper = require ( 'amazon-buddy' ); ( async ( ) => { try { const products = await amazonScraper.products({ keyword : 'Xbox One' , number : 50 }); const products = await amazonScraper.products({ keyword : 'Xbox One' , number : 50 , country : 'NL' }); const products = await amazonScraper.products({ keyword : 'Xbox One' , number : 50 , country : 'GB' }); const reviews = await amazonScraper.products({ keyword : 'Xbox One' , bulk : false , page : 2 }); const products_rank = await amazonScraper.products({ keyword : 'Xbox One' , number : 50 , rating : [ 3 , 5 ] }); const reviews = await amazonScraper.reviews({ asin : 'B01GW3H3U8' , number : 50 }); const reviews_rank = await amazonScraper.reviews({ asin : 'B01GW3H3U8' , number : 50 , rating : [ 1 , 2 ] }); const product_by_asin = await amazonScraper.asin({ asin : 'B01GW3H3U8' }); const categories_AU = await amazonScraper.categories({ country : 'AU' }); const categories_CN = await amazonScraper.categories({ country : 'CN' }); } catch (error) { console .log(error); } })();

.products() output

[{ position : { page : 1 , position : 1 , global_position : 1 }, asin : 'B07CSLG8ST' , price : { discounted : false , current_price : 574 , currency : 'USD' , before_price : 0 , savings_amount : 0 , savings_percent : 0 }, reviews : { total_reviews : 317 , rating : 4.6 }, url : 'https://www.amazon.com/dp/B07CSLG8ST' , score : '1458.20' , sponsored : false , amazonChoice : false , bestSeller : false , amazonPrime : false , title : 'Newest Flagship Microsoft Xbox One S 1TB HDD Bundle with Two (2X) Wireless Controllers, 1-Month Game Pass Trial, 14-Day Xbox Live Gold Trial - White' , thumbnail : 'https://m.media-amazon.com/images/I/51-JAEI1jzL._AC_UY218_.jpg' },...]

.reviews() output

[{ id : 'R3OZ9T0YATJ5UM' , review_data : 'Reviewed in the United States on May 31, 2018' , name : 'Danyelle Arbour' , rating : 5 , title : 'I would 100% suggest this to everyone.' , review : 'I love this. It just arrived today, I immediately plugged it ' + 'into my computer and it has the best picture. My old webcam I ' + 'got like 8 years ago and it was so pixellated then it suddenly ' + 'was just white with pink streaks. I hopped on amazon because I ' + 'really desperately needed a new cam but at a very tight budget ' + 'and this one fit the bill. I would 100% suggest this to ' + 'everyone. Very easy to adjust the angle and it sets up with ' + 'zero effort.' , },...]

.asin() output

{ title : 'New Apple MacBook Pro (16-inch, 16GB RAM, 512GB Storage, 2.6GHz Intel Core i7) - Space Gray' , description : '' , feature_bullets : [ 'Ninth-generation 6-Core Intel Core i7 Processor' , 'Stunning 16-inch Retina Display with True Tone technology' , 'Touch Bar and Touch ID' , 'AMD Radeon Pro 5300M Graphics with GDDR6 memory' , 'Ultrafast SSD' , 'Intel UHD Graphics 630' , 'Six-speaker system with force-cancelling woofers' , 'Four Thunderbolt 3 (USB-C) ports' , 'Up to 11 hours of battery life' , '802.11AC Wi-Fi' , ], variants : [ { asin : 'B081FWLDZ2' , images : [ { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31Ky7oRBGtL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31Ky7oRBGtL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'MAIN' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/418onp2C2%2BL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/418onp2C2%2BL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT01' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51U4uOwYbUL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51U4uOwYbUL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT02' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51MFgSmK%2B1L._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51MFgSmK%2B1L._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT03' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31tkOrl17nL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31tkOrl17nL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT04' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21nvGq8dsRL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21nvGq8dsRL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT05' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], }, }, ], title : 'Intel Core i7 512GB Silver' , link : 'https://www.amazon.com/dp/B081FWLDZ2/?th=1&psc=1' , is_current_product : false , price : '' , }, { asin : 'B081FZV45H' , images : [ { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41S63IQRFXL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41S63IQRFXL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'MAIN' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41UD%2B0RIxmL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41UD%2B0RIxmL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT01' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51pODxHeboL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51pODxHeboL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT02' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/519Lka7j2EL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/519Lka7j2EL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT03' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31om7IXMIbL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31om7IXMIbL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT04' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21HDW0eoP7L._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21HDW0eoP7L._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT05' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], }, }, ], title : 'Intel Core i7 512GB Space Gray' , link : 'https://www.amazon.com/dp/B081FZV45H/?th=1&psc=1' , is_current_product : true , price : '' , }, { asin : 'B081FTNGNC' , images : [ { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31Ky7oRBGtL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31Ky7oRBGtL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'MAIN' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71UItVa0VmL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/418onp2C2%2BL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/418onp2C2%2BL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT01' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5n9MO4QL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51U4uOwYbUL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51U4uOwYbUL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT02' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91rcadsWWwL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51MFgSmK%2B1L._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51MFgSmK%2B1L._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT03' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dZ8gjhO9L._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31tkOrl17nL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31tkOrl17nL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT04' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-X9dGhCkL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21nvGq8dsRL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21nvGq8dsRL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT05' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HU1BlSy7L._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], }, }, ], title : 'Intel Core i9 1TB Silver' , link : 'https://www.amazon.com/dp/B081FTNGNC/?th=1&psc=1' , is_current_product : false , price : '' , }, { asin : 'B081FV1Y57' , images : [ { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41S63IQRFXL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41S63IQRFXL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'MAIN' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71pC69I3lzL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41UD%2B0RIxmL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41UD%2B0RIxmL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT01' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aot0jAfFL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51pODxHeboL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51pODxHeboL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT02' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GRfDGDJIL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/519Lka7j2EL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/519Lka7j2EL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT03' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91GsCwayBPL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31om7IXMIbL._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31om7IXMIbL._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT04' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mJ-Mdc-OL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], }, }, { large : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21HDW0eoP7L._AC_.jpg' , thumb : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21HDW0eoP7L._AC_SR38,50_.jpg' , hiRes : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SL1500_.jpg' , variant : 'PT05' , main : { 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SX569_.jpg' : [ '569' , '569' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SX385_.jpg' : [ '385' , '385' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SX466_.jpg' : [ '466' , '466' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SX425_.jpg' : [ '425' , '425' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SX679_.jpg' : [ '679' , '679' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SX342_.jpg' : [ '342' , '342' ], 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718Pz9bYxWL._AC_SX522_.jpg' : [ '522' , '522' ], }, }, ], title : 'Intel Core i9 1TB Space Gray' , link : 'https://www.amazon.com/dp/B081FV1Y57/?th=1&psc=1' , is_current_product : false , price : '' , }, ], asin : 'B081FZV45H' , url : 'https://www.amazon.com/dp/B081FZV45H' , reviews : { total_reviews : 1224 , rating : '4.6' , answered_questions : 297 }, price : { symbol : '$' , currency : 'USD' , current_price : 2149 , discounted : true , before_price : 2399 , savings_amount : 250 , savings_percent : 10.42 }, bestsellers_rank : [], main_image : 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41S63IQRFXL._AC_SY879_.jpg' , total_images : 6 , images : [ 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41S63IQRFXL._AC_SY879_.jpg' , 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41UD%2B0RIxmL._AC_SY879_.jpg' , 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51pODxHeboL._AC_SY879_.jpg' , 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/519Lka7j2EL._AC_SY879_.jpg' , 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31om7IXMIbL._AC_SY879_.jpg' , 'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21HDW0eoP7L._AC_SY879_.jpg' , ], total_videos : 0 , videos : [], delivery_message : 'FREE delivery: Sunday, Sep 6Details' , product_information : { dimensions : '9.68 x 14.09 x 0.64 inches' , weight : '8.23 pounds' , available_from : 'November 13, 2019' , available_from_utc : '2019-11-12T23:00:00.000Z' , available_for_months : 10 , available_for_days : 291 , manufacturer : 'Apple Computer' , model_number : 'MVVJ2LL/A' , department : '' , sold_by : 'Amazon.com' , fulfilled_by : 'Amazon.com' , qty_per_order : 2 , store_id : '' , brand : 'Visit the Apple Store' , }, badges : { amazon_сhoice: true , amazon_prime : false }, };

.categories() output

{ aps : { name : 'All Departments' , category : 'aps' }, 'arts-crafts-intl-ship' : { name : 'Arts & Crafts' , category : 'arts-crafts-intl-ship' }, 'automotive-intl-ship' : { name : 'Automotive' , category : 'automotive-intl-ship' }, 'baby-products-intl-ship' : { name : 'Baby' , category : 'baby-products-intl-ship' }, 'beauty-intl-ship' : { name : 'Beauty & Personal Care' , category : 'beauty-intl-ship' }, 'stripbooks-intl-ship' : { name : 'Books' , category : 'stripbooks-intl-ship' }, 'computers-intl-ship' : { name : 'Computers' , category : 'computers-intl-ship' }, 'digital-music' : { name : 'Digital Music' , category : 'digital-music' }, 'electronics-intl-ship' : { name : 'Electronics' , category : 'electronics-intl-ship' }, 'digital-text' : { name : 'Kindle Store' , category : 'digital-text' }, 'instant-video' : { name : 'Prime Video' , category : 'instant-video' }, 'fashion-womens-intl-ship' : { name : "Women's Fashion" , category : 'fashion-womens-intl-ship' }, 'fashion-mens-intl-ship' : { name : "Men's Fashion" , category : 'fashion-mens-intl-ship' }, 'fashion-girls-intl-ship' : { name : "Girls' Fashion" , category : 'fashion-girls-intl-ship' }, 'fashion-boys-intl-ship' : { name : "Boys' Fashion" , category : 'fashion-boys-intl-ship' }, 'deals-intl-ship' : { name : 'Deals' , category : 'deals-intl-ship' }, 'hpc-intl-ship' : { name : 'Health & Household' , category : 'hpc-intl-ship' }, 'kitchen-intl-ship' : { name : 'Home & Kitchen' , category : 'kitchen-intl-ship' }, 'industrial-intl-ship' : { name : 'Industrial & Scientific' , category : 'industrial-intl-ship' }, 'luggage-intl-ship' : { name : 'Luggage' , category : 'luggage-intl-ship' }, 'movies-tv-intl-ship' : { name : 'Movies & TV' , category : 'movies-tv-intl-ship' }, 'music-intl-ship' : { name : 'Music, CDs & Vinyl' , category : 'music-intl-ship' }, 'pets-intl-ship' : { name : 'Pet Supplies' , category : 'pets-intl-ship' }, 'software-intl-ship' : { name : 'Software' , category : 'software-intl-ship' }, 'sporting-intl-ship' : { name : 'Sports & Outdoors' , category : 'sporting-intl-ship' }, 'tools-intl-ship' : { name : 'Tools & Home Improvement' , category : 'tools-intl-ship' }, 'toys-and-games-intl-ship' : { name : 'Toys & Games' , category : 'toys-and-games-intl-ship' }, 'videogames-intl-ship' : { name : 'Video Games' , category : 'videogames-intl-ship' }, }

Options

const options = { keyword : '' , number : 10 , bulk : true , page : 0 , filetype : '' , proxy : [ 'username:password@ip:port' , 'username:password@ip:port' ], rating : [ 1 , 5 ], sort : false , discount : false , sponsored : false , country : 'GB' , asyncTasks : 5 , category : 'digital-text' , cookie : '' , randomUa : false , timeout : 0 , };

List of supported countries

{ US : { country : 'United States of America' , currency : 'USD' , host : 'www.amazon.com' , }, AU : { country : 'Australia' , currency : 'AUD' , host : 'www.amazon.com.au' , }, BR : { country : 'Brazil' , currency : 'BRL' , host : 'www.amazon.com.br' , }, CA : { country : 'Canada' , currency : 'CAD' , host : 'www.amazon.ca' , }, CN : { country : 'China' , currency : 'CNY' , host : 'www.amazon.cn' , }, FR : { country : 'France' , currency : 'EUR' , host : 'www.amazon.fr' , }, DE : { country : 'Germany' , currency : 'EUR' , host : 'www.amazon.de' , }, IN : { country : 'India' , currency : 'INR' , host : 'www.amazon.in' , }, IT : { country : 'Italy' , currency : 'EUR' , host : 'www.amazon.it' , }, MX : { country : 'Mexico' , currency : 'MXN' , host : 'www.amazon.com.mx' , }, NL : { country : 'Netherlands' , currency : 'EUR' , host : 'www.amazon.nl' , }, SG : { country : 'Singapore' , currency : 'SGD' , host : 'www.amazon.sg' , }, ES : { country : 'Spain' , currency : 'EUR' , host : 'www.amazon.es' , }, TR : { country : 'Turkey' , currency : 'TRY' , host : 'www.amazon.com.tr' , }, AE : { country : 'United Arab Emirates' , currency : 'AED' , host : 'www.amazon.ae' , }, GB : { country : 'United Kingdom' , currency : 'GBP' , host : 'www.amazon.co.uk' , }, JP : { country : 'Japan' , currency : 'JPY' , host : 'www.amazon.jp' , }, }

License

MIT

Free Software