Amaze UI 是基于社区开源项目构建的一个跨屏前端框架。
以移动优先（Mobile first）为理念，从小屏逐步扩展到大屏，最终实现所有屏幕适配，适应移动互联潮流。
Amaze UI 含近 20 个 CSS 组件、20 余 JS 组件，更有多个包含不同主题的 Web 组件，可快速构建界面出色、体验优秀的跨屏页面，大幅提升开发效率。
相比国外框架，Amaze UI 关注中文排版，根据用户代理调整字体，实现更好的中文排版效果；兼顾国内主流浏览器及 App 内置浏览器兼容支持。
Amaze UI 面向 HTML5 开发，使用 CSS3 来做动画交互，平滑、高效，更适合移动设备，让 Web 应用更快速载入。
用户可以从 Amaze UI 官网 下载打包好的模板。
所有文档存放在
docs/ 目录下，为方便查看演示效果，建议通过 Amaze UI 官网查看文档。
用户可以在 Amaze UI 的基础上进行二次开发。
amazeui
|-- HISTORY.md
|-- LICENSE
|-- README.md
|-- package.json
|-- dist # 构建目录
|-- docs # 文档
|-- fonts # Icon font，目前使用了 http://staticfile.org/
|-- gulpfile.js # 构建配置文件
|-- js # JS 文件
|-- less # LESS 文件
|-- tools # 相关工具
|-- vendor
`-- widget # Web 组件
Amaze UI 使用 gulp.js 构建项目。
首先全局安装 gulp：
npm install -g gulp
克隆项目文件:
git clone https://github.com/allmobilize/amazeui.git
然后进入目录安装依赖：
npm install
接下来，执行
gulp：
gulp
可能会有部分项目遗漏，我们会不断整理更新。