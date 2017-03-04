Amaze UI 是基于社区开源项目构建的一个跨屏前端框架。

README in English

功能简介

移动优先

以移动优先（Mobile first）为理念，从小屏逐步扩展到大屏，最终实现所有屏幕适配，适应移动互联潮流。

Amaze UI 含近 20 个 CSS 组件、20 余 JS 组件，更有多个包含不同主题的 Web 组件，可快速构建界面出色、体验优秀的跨屏页面，大幅提升开发效率。

本地化支持

相比国外框架，Amaze UI 关注中文排版，根据用户代理调整字体，实现更好的中文排版效果；兼顾国内主流浏览器及 App 内置浏览器兼容支持。

Amaze UI 面向 HTML5 开发，使用 CSS3 来做动画交互，平滑、高效，更适合移动设备，让 Web 应用更快速载入。

下载及使用

用户可以从 Amaze UI 官网 下载打包好的模板。

所有文档存放在 docs/ 目录下，为方便查看演示效果，建议通过 Amaze UI 官网查看文档。

开发及构建

用户可以在 Amaze UI 的基础上进行二次开发。

目录结构

amazeui | | | | | | | | | | | | `

构建工具

Amaze UI 使用 gulp.js 构建项目。

首先全局安装 gulp：

npm install -g gulp

克隆项目文件:

git clone https://github.com/allmobilize/amazeui.git

然后进入目录安装依赖：

npm install

接下来，执行 gulp ：

gulp

可能会有部分项目遗漏，我们会不断整理更新。

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