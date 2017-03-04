openbase logo
openbase logo
CategoriesLeaderboard

amazeui-custom

by amazeui
0.0.1 (see all)

Amaze UI, a mobile-first and modular front-end framework.

Home
npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

5

GitHub Stars

13.6K

Maintenance

Last Commit

5yrs ago

Contributors

29

Package

Dependencies

1

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

Categories

Reviews

Be the first to rate

Readme

Amaze UI Logo

Bower version NPM version Build Status Dependency Status devDependency Status

Amaze UI 是基于社区开源项目构建的一个跨屏前端框架。

Docs in English

README in English

React 版 | 独立插件 | Amaze UI Touch

功能简介

移动优先

以移动优先（Mobile first）为理念，从小屏逐步扩展到大屏，最终实现所有屏幕适配，适应移动互联潮流。

组件丰富，模块化

Amaze UI 含近 20 个 CSS 组件、20 余 JS 组件，更有多个包含不同主题的 Web 组件，可快速构建界面出色、体验优秀的跨屏页面，大幅提升开发效率。

本地化支持

相比国外框架，Amaze UI 关注中文排版，根据用户代理调整字体，实现更好的中文排版效果；兼顾国内主流浏览器及 App 内置浏览器兼容支持。

轻量级，高性能

Amaze UI 面向 HTML5 开发，使用 CSS3 来做动画交互，平滑、高效，更适合移动设备，让 Web 应用更快速载入。

下载及使用

用户可以从 Amaze UI 官网 下载打包好的模板。

所有文档存放在 docs/ 目录下，为方便查看演示效果，建议通过 Amaze UI 官网查看文档。

开发及构建

用户可以在 Amaze UI 的基础上进行二次开发。

目录结构

amazeui
|-- HISTORY.md
|-- LICENSE
|-- README.md
|-- package.json
|-- dist        # 构建目录
|-- docs        # 文档
|-- fonts       # Icon font，目前使用了 http://staticfile.org/
|-- gulpfile.js # 构建配置文件
|-- js          # JS 文件
|-- less        # LESS 文件
|-- tools       # 相关工具
|-- vendor
`-- widget      # Web 组件

构建工具

Amaze UI 使用 gulp.js 构建项目。

首先全局安装 gulp：

npm install -g gulp

克隆项目文件:

git clone https://github.com/allmobilize/amazeui.git

然后进入目录安装依赖：

npm install

接下来，执行 gulp

gulp

Bug 反馈及需求提交

参考、使用的项目

可能会有部分项目遗漏，我们会不断整理更新。

Developed with Open Source Licensed WebStorm

Rate & Review

Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
No reviews found
Be the first to rate

Alternatives

No alternatives found

Tutorials

No tutorials found
Add a tutorial