Computes the alpha shape of a point set.

Example

var alphaShape = require ( 'alpha-shape' ) var points = [] for ( var i= 0 ; i< 10 ; ++i) { points.push([ Math .random(), Math .random()]) } var cells = alphaShape( 0.1 , points) console .log(cells)

Install

npm i alpha-shape

API

var cells = require('alpha-shape')(alpha, points)

alpha is alpha parameter for the shape

is alpha parameter for the shape points is a set of points in some dimension

Returns The alpha shape of the point set

License

(c) 2015 Mikola Lysenko. MIT License