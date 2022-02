支付宝新版App支付nodejs版sdk.

Examples

const path = require ( 'path' ); const Alipay = require ( 'alipay-node-sdk' ); let outTradeId = Date .now().toString(); var ali = new Alipay({ appId : '2016080300159077' , notifyUrl : 'http://www.xxx.com/callback/alipay' , rsaPrivate : path.resolve( './pem/sandbox_private.pem' ), rsaPublic : path.resolve( './pem/sandbox_ali_public.pem' ), sandbox : true , signType : 'RSA' }); var params = ali.appPay({ subject : '测试商品' , body : '测试商品描述' , outTradeId : outTradeId, timeout : '10m' , amount : '10.00' , goodsType : '0' }); console .log(params); var params = ali.wapPay({ subject : '测试商品' , body : '测试商品描述' , outTradeId : outTradeId, timeout : '10m' , amount : '10.00' , goodsType : '0' }); console .log(params); var params = ali.pagePay({ subject : '测试商品' , body : '测试商品描述' , outTradeId : outTradeId, timeout : '10m' , amount : '10.00' , goodsType : '0' , qrPayMode : 0 }); console .log(params); let ok = ali.signVerify(response); ali.query({ outTradeId : outTradeId }).then( function ( ret ) { console .log( "***** ret.body=" + ret.body); var ok = ali.signVerify(ret.json()); }); ali.close({ outTradeId : outTradeId }).then( function ( ret ) { console .log( "***** ret.body=" + ret.body); }); ali.refund({ outTradeId : outTradeId, operatorId : 'XX001' , refundAmount : '2.01' , refundReason : '退款' }).then( function ( ret ) { console .log( "***** ret.body=" + ret.body); }); ali.refundQuery({...}).then( function ( ret ) { console .log( "***** ret.body=" + ret.body); }); ali.billDownloadUrlQuery({ billType : 'trade' , billDate : '2017-03' }).then( function ( ret ) { console .log( "***** ret.body=" + ret.body); });

注意

支付宝的公钥下载后需要格式化才能使用(添加首尾、以每行64字符进行断行),参考 test /pem/sandbox_ali_public.pem

Install

Install with npm

$ npm i alipay-node-sdk --save

贡献者

@Allidylls