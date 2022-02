aliases

Parse flag aliases in CLI help output

Install

npm install aliases

Usage

import aliases from 'aliases' ; const help = ` Usage $ unicorn <name> Options -r, --rainbow Lorem ipsum dolor sit amet -m, --magic Aenean commodo ligula eget dolor ` ; aliases(help, { h : 'help' });

The result can be passed directly to the minimist alias option or used in meow with some effort.

API

input

Type: string

CLI help output.

extras

Type: object

Extra aliases to mix into the result.

