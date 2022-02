Aliyun Open Notification Service Client (base on opensource project RocketMQ)

Sub module of ali-sdk.

Install

npm install ali-ons --save

Usage

consumer

; const httpclient = require ( 'urllib' ); const Consumer = require ( 'ali-ons' ).Consumer; const consumer = new Consumer({ httpclient, accessKeyId : 'your-accessKeyId' , accessKeySecret : 'your-AccessKeySecret' , consumerGroup : 'your-consumer-group' , }); consumer.subscribe(config.topic, '*' , async msg => { console .log( `receive message, msgId: ${msg.msgId} , body: ${msg.body.toString()} ` ) }); consumer.on( 'error' , err => console .log(err));

producer

; const httpclient = require ( 'urllib' ); const Producer = require ( 'ali-ons' ).Producer; const Message = require ( 'ali-ons' ).Message; const producer = new Producer({ httpclient, accessKeyId : 'your-accessKeyId' , accessKeySecret : 'your-AccessKeySecret' , producerGroup : 'your-producer-group' , }); ( async ( ) => { const msg = new Message( 'your-topic' , 'TagA' , 'Hello ONS !!! ' ); msg.keys = [ 'key1' ]; const sendResult = await producer.send(msg); console .log(sendResult); })().catch( err => console .error(err))

Secure Keys

Please contact to @gxcsoccer to give you accessKey

License

MIT