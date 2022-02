Update notifications for your Alfred workflow

Install

$ npm install

Usage

Simple example

const alfredNotifier = require ( 'alfred-notifier' ); alfredNotifier();

Comprehensive example

const alfy = require ( 'alfy' ); const alfredNotifier = require ( 'alfred-notifier' ); alfredNotifier(); alfy.output([ { title : '🦄' }, { title : '🌈' } ]);

API

Checks if there is an available update. If an update is available, it will add a message as subtext of your workflow.

License

MIT © Sam Verschueren