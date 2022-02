Alfred 3 workflow to find relevant emoji from text

Uses the API from this great article on Emoji & Deep Learning.

Check out the Dango app if you want something like this on your phone.

Install

$ npm install

Requires Node.js 8+ and the Alfred Powerpack.

Usage

In Alfred, type emoj , Enter , and some text, to find relevant emoji.

Select an emoji and press Enter to copy it to the clipboard.

When at the top, press ▲ and Enter , to copy all the emoji.

License

MIT © Sindre Sorhus