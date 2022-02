A set of React components.

Installation

NPM

$ npm install alcedo-ui --save

Usage

import React, {Component} from 'react' ; import RaisedButton from 'alcedo-ui/RaisedButton' ; export default class MyComponent extends Component { constructor (props) { super (props); } render() { return ( < RaisedButton value = "Default" /> ); } }

Examples

Examples can be found in the examples folder.

Check online examples.

Run Local Examples

$ npm start

License

This project is licensed under the terms of the MIT license