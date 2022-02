#Alaska

Alaska is componentized and pluggable web framework for Node.js based on Koa , Mongoose and React

npm install -g alaska-cli alaska create demo cd demo npm run build npm run start

中文入门指导 https://github.com/maichong/alaska-book-chinese

Demo https://github.com/maichong/alaska-init

Contribute

脉冲云

Liang Xingchen

License

This project is licensed under the terms of the MIT license